Villa Paranacito no tendrá su desfile de carrozas náuticas este año por El Niño

La fiesta provincial de Carrozas Náuticas de Villa Paranacito no se realizarán este año. La Comisión Mixta encargada del evento y la Junta de Defensa Civil anunciaron la suspensión preventiva del tradicional desfile por razones climáticas relacionadas con el fenómeno El Niño.

La determinación busca priorizar la seguridad de los vecinos, visitantes y participantes, así como de quienes intervienen en la preparación de la celebración. Según explicaron los responsables, ese criterio motivó la cancelación de la edición 2026.

El anuncio alcanza a una propuesta característica de la localidad del departamento Islas del Ibicuy, donde las embarcaciones decoradas recorren el río Paranacito. Habitualmente, la actividad se desarrolla en noviembre, según informó el medio El Argentino.

Una tradición vinculada con el Día del Isleño

Las Carrozas Náuticas nacieron en 1981 para celebrar el Día del Isleño, que se conmemora cada 31 de octubre. Desde sus comienzos, la iniciativa tomó como referencia los desfiles de carrozas alegóricas realizados en tierra firme.

En Villa Paranacito, esa propuesta se adaptó al entorno fluvial: las creaciones pasaron a navegar sobre el agua, en lugar de desplazarse por las calles. El río se convirtió así en el escenario de una celebración ligada a la identidad isleña.

Aunque su origen está asociado con la conmemoración de octubre, el desfile suele organizarse durante el mes siguiente. La suspensión anunciada comprende la celebración de este año.

La seguridad como motivo de la cancelación

La Comisión Mixta de Carrozas Náuticas y la Junta de Defensa Civil fundamentaron la medida en la prevención frente a las condiciones climáticas vinculadas con El Niño. El comunicado puso el énfasis en resguardar a todas las personas involucradas en el encuentro.

La decisión abarca tanto a quienes participan del desfile como al público que se acerca para observarlo. También contempla a los equipos que trabajan en la organización de la actividad sobre el río.

Tras comunicar la suspensión, los organizadores agradecieron la comprensión y el acompañamiento de la comunidad de Villa Paranacito. De esta manera, el tradicional recorrido de carrozas por el Paranacito quedará fuera del calendario de celebraciones de 2026.