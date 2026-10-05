Tres jóvenes argentinos crearon una plataforma que detecta incendios antes que la NASA

La plataforma que detecta incendios antes que la NASA nació en Argentina a partir de un trabajo escolar realizado por tres jóvenes que buscaban una respuesta tecnológica frente a los incendios forestales. Franco Rodríguez Viau, Joaquín Chamo y Ulises López Pacholczak cursaban el último año de la escuela técnica ORT cuando, en 2020, tuvieron que elegir un tema para su proyecto final.

Por entonces, los incendios en distintas zonas del país ocupaban las noticias y una familia amiga de Rodríguez Viau había perdido su casa y todas sus pertenencias a causa del fuego. La experiencia los movilizó y decidieron desarrollar un proyecto basado en el uso de imágenes satelitales para prevenir incendios.

Durante cuatro meses trabajaron en aquella primera versión. Cuando terminaron la escuela, decidieron continuar con el proyecto mientras comenzaban sus carreras universitarias. Así surgió "Satellites on Fire", una herramienta que con el tiempo incorporó nuevas fuentes de información y modelos de inteligencia artificial.

Cómo funciona la herramienta

El sistema procesa imágenes obtenidas por diferentes satélites y las combina con información meteorológica, datos sobre rayos, cámaras instaladas en territorio y modelos propios de inteligencia artificial. El objetivo es identificar tempranamente un posible foco de incendio.

"Diseñamos un software que procesa imágenes de cuatro satélites de órbita baja que giran alrededor de la Tierra y pasan cuatro veces por día por el territorio de Argentina", explicó Rodríguez Viau, quien estudió Ingeniería en Inteligencia Artificial, según publicó iProfesional.

A esas imágenes se suman las de dos satélites geoestacionarios que permanecen orientados hacia una misma zona. Con toda esa información, el sistema busca detectar señales compatibles con la presencia de fuego y establecer dónde se encuentra el foco.

Detectar el fuego con anticipación

Una vez identificado un incendio, la herramienta también calcula hacia dónde podría avanzar el fuego y genera una alerta para los equipos encargados de intervenir. Los avisos pueden enviarse mediante WhatsApp, SMS y correo electrónico.

Según Rodríguez Viau, "Satellites on Fire" detecta los focos, en promedio, 35 minutos antes que el sistema de la NASA. "Esos minutos son la diferencia entre apagar el fuego con un camión in situ o tener que mandar aviones y cientos de bomberos dos días después", explicó.

La utilidad de esa anticipación también quedó reflejada en los testimonios recibidos por el equipo. Un productor agropecuario de Corrientes contó que estaba a 100 kilómetros de su campo cuando recibió una alerta y pudo regresar para intervenir ante el incendio.

De un proyecto escolar a 21 países

Con el paso de los años, el desarrollo amplió su cobertura y actualmente se utiliza en 21 países. En 2025, según los datos aportados por sus creadores, la plataforma detectó tempranamente más de 2.000 incendios, posteriormente confirmados por equipos de respuesta en territorio.

El proyecto también recibió distintos reconocimientos que permitieron continuar con su desarrollo. Entre ellos se encuentran el concurso Innovar, del entonces Ministerio de Ciencia, y el 100K Latam, organizado por el ITBA y el MIT.

Además, "Satellites on Fire" comenzó a integrar la Earth Fire Alliance, una iniciativa internacional de observación climática. De esta manera, la herramienta desarrollada originalmente por tres estudiantes argentinos fue ampliando progresivamente su alcance.

Una idea que nació en 2020

Rodríguez Viau todavía recuerda el origen del proyecto y las imágenes que lo llevaron, junto con sus compañeros, a buscar una solución. "Me acuerdo de ver los incendios de cerca, el cielo negro de humo y la sensación de no poder hacer nada", contó.

Seis años después, aquella preocupación se convirtió en un desarrollo que combina imágenes satelitales, inteligencia artificial y datos del territorio para anticipar la aparición y evolución de incendios.

La historia de los tres jóvenes argentinos comenzó con un trabajo práctico y una experiencia cercana con el fuego. El objetivo que mantienen es el mismo que plantearon en aquella primera etapa: detectar un incendio lo antes posible para que quienes deben combatirlo puedan actuar antes de que avance.