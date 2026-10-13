Tras la baja del río, reabre el Parque Nacional Iguazú

El Parque Nacional Iguazú reabrirá este martes 13 de octubre, luego de que el caudal del río registrara un descenso progresivo que permitió levantar las restricciones preventivas. La medida había sido dispuesta por razones de seguridad ante la crecida extraordinaria del agua.

La Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. comunicaron que la evolución favorable del río permite retomar las actividades. Además, agradecieron la comprensión de la comunidad, las agencias de viajes y los visitantes, y recomendaron consultar los canales oficiales para conocer las condiciones de acceso a los distintos circuitos.

Por qué cerraron el Parque Nacional Iguazú

La suspensión preventiva se dispuso luego de que el caudal del río Iguazú superara los 12.000 metros cúbicos por segundo, un volumen cercano a nueve veces el promedio habitual.

La crecida se aceleró durante el fin de semana. El sábado por la mañana, el caudal no alcanzaba los 4.000 metros cúbicos por segundo, pero durante el domingo subió a 8.500 y luego llegó a 11.500. Este lunes, los registros superaron los 12.000 metros cúbicos por segundo.

El predio volverá a recibir visitantes este martes 13 de octubre, luego de que el caudal del río Iguazú descendiera tras superar los 12.000 metros cúbicos por segundo.

El fenómeno se produjo en medio de las intensas lluvias registradas en la región de la Triple Frontera y en las cuencas superiores del río Iguazú. Ante la fuerza del agua y los riesgos para los visitantes y trabajadores, las autoridades activaron un protocolo de seguridad que incluyó el cierre preventivo del parque.

Qué pasará con las visitas a las Cataratas del Iguazú

Con la reapertura prevista para este martes, los visitantes podrán volver al parque, aunque deberán consultar las comunicaciones oficiales para conocer las condiciones de acceso y la habilitación de cada recorrido.

Uno de los sectores que requiere especial atención es la Garganta del Diablo, el salto más imponente de las Cataratas del Iguazú. Ante la previsión de una creciente extraordinaria, las autoridades habían desmontado la pasarela que conduce hasta ese punto para proteger la estructura de la fuerza del agua.

El antecedente más grave ocurrió en 2023, cuando el caudal superó los 20.000 metros cúbicos por segundo y provocó el desprendimiento de más de la mitad de la pasarela. Una crecida similar en 2022 también había ocasionado daños que demandaron meses de reparaciones.

La reapertura se concretará tras el descenso del río, pero la habilitación de los distintos circuitos dependerá de las evaluaciones de seguridad y de las indicaciones de las autoridades del parque.