Subsidio por celiaquía de PAMI: cuánto paga y quiénes pueden solicitarlo

PAMI mantiene vigente un subsidio mensual de $58.560,98 para personas afiliadas con diagnóstico de enfermedad celíaca. La ayuda está destinada a la compra de harinas y premezclas libres de gluten y puede solicitarse por internet o de manera presencial.

El monto rige desde mayo de 2026 y corresponde a una prestación específica para quienes acrediten la enfermedad. No es un pago general para todos los jubilados y pensionados afiliados al organismo.

La actualización fue establecida mediante una disposición del instituto, en el marco de la reglamentación de la Ley 26.588 sobre enfermedad celíaca. Para calcular el importe, se tomó como referencia la Canasta Básica Alimentaria.

Qué documentos se necesitan para pedir el subsidio

Para iniciar la gestión, PAMI solicita el DNI, la credencial de afiliación y el último recibo de cobro. También exige un resumen de historia clínica donde consten los síntomas relacionados con la enfermedad.

La documentación médica debe incluir resultados serológicos, con análisis de anticuerpos antigliadina y antiendomisio, y los resultados histopatológicos de la biopsia realizada durante una videoendoscopia digestiva alta.

Además, se requiere la certificación del diagnóstico de enfermedad celíaca emitida por un especialista. Estos documentos forman parte de los requisitos que el organismo informa para acceder a la prestación.

Cómo iniciar la solicitud y quién puede realizarla

El trámite web de PAMI puede realizarse desde un celular, una tablet o una computadora. La gestión está habilitada para la persona afiliada, su apoderado o un familiar.

También puede solicitarse en una agencia. Para la atención presencial, el organismo recomienda sacar un turno online y presentar la documentación requerida.

Una vez iniciada la solicitud, es posible consultar su estado mediante los canales del instituto. La página de la prestación también dispone de una opción para presentar reclamos vinculados con el subsidio.