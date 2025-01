Pidieron justicia por madre e hija atropelladas en la costanera de Rosario

La intersección de Presidente Roca y el río fue el escenario en el cual cientos de rosarinos se acercaron este lunes a pedir justicia por las muertes de Tania Gandolfi y Agustina García en la tragedia vial ocurrida el martes pasado en la ciudad de Rosario.

Entre velas y carteles, organizaciones de familiares de víctimas de siniestros viales y la comunidad en general se reunieron en el lugar donde las dos turistas cordobesas perdiendo la vida al ser atropelladas por Agustín López Gagliasso, quien manejaba a 120 km/h.

Se rezó en voz alta, algunos pintaron veredas, otros pegaron velas en el suelo y muchos lloraron en silencio.

Los gritos de "justicia", "perpetua" y "asesino" se entremezclaron con los bocinazos de quienes pasaban y apoyaban la concentración desde sus vehículos. Familiares de víctimas de siniestros viales pintaron las estrellas amarillas con los nombres de las víctimas y decenas de velas fueron puestas en el suelo generando un espacio íntimo en medio de la muchedumbre.

👉 Durante la movilización en memoria de Tania y Agustina, madre e hija víctimas de la tragedia vial, los asistentes pintaron dos estrellas amarillas en la vía pública. 💻 https://t.co/eNGr6PptRQ pic.twitter.com/COzacxFZqz — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) January 27, 2025

La movilización fue organizada en redes sociales por Jimena, una joven que fue contactada por la familia de las dos mujeres. "Me escribió Abril Benítez por Instagram. Yo uso las redes sociales como parte de mi trabajo. Pero no nos conocíamos. Me pidió si yo podía hacer algo acá como lo que hicieron en Córdoba", expresó Jimena en diálogo con

La concentración fue multitudinaria.

Sobre la calle, con letras amarillas, se escribió "perpetua". Lo cierto es que aquella exigencia es una expresión de deseo pero no una posibilidad concreta: desde la fiscalía pidieron entre 8 a 25 años.

Cansados de la injusticia

"Yo lo único que quiero es que no haya más muertos en Rosario", dice un joven mientras charla con dos mujeres que se conmueven al escuchar el hastío de alguien a tan corta edad.

Lo cierto es que quienes se reunieron esta tarde en Roca y Wheelright lo hicieron por Tania, Agustina y todas aquellas víctimas de siniestros viales, inseguridad y femicidios. Una atmósfera de cansancio sobrevolaba en la movilización.

"Tenemos que apuntar a la educación para que esto no vuelva a pasar. Hay que empezar desde nuestras casas", grita una mujer que deposita sus esperanzas en el plano de lo educativo. Otros piensan que eso no alcanza y que hay que insistir en una justicia sólida. Más allá de las opiniones, todos se reunieron para compartir su dolor ante la tragedia.

En Córdoba

En Córdoba, donde eran oriundas Tania y Agustina, también hubo pedidode justicia.

La primera movilización en homenaje a las víctimas fue organizada por los compañeros de escuela de Agustina, junto con la familia de las fallecidas, y tuvo lugar en la ciudad de Córdoba.

En este encuentro, los asistentes buscaron rendir homenaje a Tania y Agustina, exigir justicia por el hecho y promover una mayor conciencia sobre el respeto a las normas de tránsito.