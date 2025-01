Organizaciones LGBTIQ+ contra Milei: “El objetivo es ir contra los feminismos”

El gobierno de Javier Milei estaría preparando un proyecto de ley que propone la eliminación de diversas leyes y decretos, incluidos los cupos laborales para personas trans, el cupo de representación de género en las listas electorales, los documentos no binarios y el agravante de femicidio en el Código Penal. Esta propuesta ha generado preocupación en colectivos históricamente discriminados, quienes temen que se trate de un retroceso en los derechos adquiridos. Además, el proyecto cuestiona la Ley Micaela, que establece capacitaciones en género para los empleados estatales. Por tal motivo, organizaciones LGBTIQ+ arremeten contra el poder.

La intención de la administración de Milei, que fue anunciada después de su polémico discurso en el Foro de Davos, en el que calificó a los homosexuales de "pedófilos" y cuestionó la lucha feminista como una "búsqueda de privilegios", es eliminar cualquier diferenciación ante la ley. Sin embargo, se ha aclarado que no se incluiría la derogación del matrimonio igualitario ni de la ley del aborto.

Uno de los puntos más controvertidos de la propuesta es la eliminación del agravante de femicidio en el Código Penal. Esto podría tener un impacto negativo en la lucha contra la violencia de género en el país, ya que la figura del femicidio ha sido clave para visibilizar y condenar de manera más contundente estos crímenes.

El proyecto de ley enfrentará importantes desafíos para su aprobación en el Congreso, pero el gobierno insiste en llevarlo adelante. En respuesta, organizaciones LGTBIQ+ han convocado una marcha federal para el próximo sábado, con el objetivo de frenar la iniciativa. En Buenos Aires, la movilización partirá desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, mientras que en Entre Ríos también habrá manifestaciones en las plazas de las principales ciudades.

Marce Soñez, artista drag y activista LGBTIQ+ junto a su pareja de hace 10 años, Daniel Agustini, trabajador bancario y dirigente de La Bancaria que forma parte de la militancia, son quienes estuvieron presentes en el programa de El Ventilador, que se emite martes y jueves de 21:30 a 23 horas por la pantalla de Elonce.

Ante los dichos del presidente Javier Milei en su discurso en Davos, Soñez comentó sus sensaciones sobre lo que escuchó: “Lo que a mí me pasó fue un dolor en el cuerpo, en el alma, de esa sensación de tener que volver a vivir los que ya creíamos superado. Es inexplicable desde dónde viene, no se entiende. Lo estoy transitando con mucha angustia para mí, para mi pareja, entre mis pares también. Es terrible”.

Foto: Elonce

Agostini, en cambio, remarcó: “Nuestras corporalidades vuelven a pasar por momentos que no queremos volver a pasar y nos pasa que volvemos a sentir miedo. Esta vez estamos empoderamos y sabemos cómo responder a eso. Parte de eso, es esta organización autogestiva y comunitaria que hacemos desde las organizaciones de diversidades y feminismo para poner un límite porque creemos que al presidente no se lo votó para esto. De hecho, esta burrada que dice (sobre el colectivo), luego se desmiente a sí mismo o salen sus funcionaros a decir que no quiso decir lo que dijo, pero que hay una agenda woke. Venimos marchando y poniendo nuestros cuerpos para que el futuro del país sea inclusivo, diverso porque creemos que desde ese punto el país crece. Le recomendamos al presidente que revea y que haga lo que tiene que hacer para lo que se lo votó”.

Además, expuso que esta situación “es un llamado de atención a la oposición y a los referentes políticos que no han salido a decir nada ante estos dichos”. En esa sintonía, sostuvo: “Creemos que como nosotros tenemos la potencialidad de organizarnos para poner un límite, creemos que ellos tienen más recursos porque tienen habilitada una palabra que nosotros no tenemos”.

Ante la posibilidad latente de eliminar algunos derechos conquistados, la artista drag indicó su preocupación: “Más allá de lo emocional, cuando uno es empático uno no puede ser feliz si el del al lado la está pasando mal. Tenemos muchos amigos de la comunidad y amigas trans que le están quitando un montón de cosas. Se habló del matrimonio igualitario, que esa parte no se iba a tocar. Si te empatizas con el de al lado, te tiene que tocar en algún punto. Seas trans o mujer y hayas votado o no esto. Te tiene que tocar en algún lado”.

Foto: Elonce

“Venimos marchando hace muchísimos años comprometiéndonos con el colectivo. Estas marchas tienen que funcionar para algo y tiene que escucharse. No somos dos o tres y la diferencia hace 10 o 15 años cuando realmente teníamos miedo y nadie empatizaba con nosotros, nos teníamos que ocultar. Ahora eso cambió y todos estamos más acompañados porque somos más libres hoy porque se ha destapado la gente y somos muchos más. Estamos más abrazados y con ganas de seguir peleando esto”, añadió.

Por otra parte, el trabajador bancario señaló que están abierto al diálogo: “Queremos hablar de estos temas. Lo que no queremos es la estigmatización y la violencia sobre nuestras vidas. Lo que pasa es que hay muchas deudas sobre el colectivo. El cupo laboral trans, la ley que se logró, le terminó dando a las compañeras trabajos precarizados, contratos basuras en el Estado. Queremos seguir hablando de esto, pero no vamos a permitir y tampoco queremos entrar en la ola de violencia con la que se dirige el presidente”.

Exequiel Fresler consultó a los dos invitados si los dichos de Milei se ven reflejados en el resto de la sociedad. Al respecto, respondieron: “Este último año volví a sentir la mirada del otro que no sentía hace 20 años atrás. Eso de ir contra mi personaje, la Marce, nunca nadie me faltó el respeto. Pero cuando estoy de civil, volví a sentir esa mirada”. Sin embargo, a diferencia de otros años, reconoce: “Ahora estoy en otro lugar. Antes volvía llorando a casa y no quería salir. Ahora no porque estoy más empoderada y paso con la cabeza en alto porque no le debo nada a nadie”.

Sin titubear, ambos referentes del movimiento LGBTIQ+ aseguran: “El objetivo es claro de ir contra los feminismos. La primera batalla que quiere dar el feminismo y quiere quedar asentada es que seamos iguales en la ciudad: hombres, mujeres y todos los actores de la sociedad seamos iguales. Este sistema económico en el cual vivimos no pretende la igualdad, pretende la desigualdad de oportunidades, sobre todo”.