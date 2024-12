Muerte por picadura de avispa: “Son reacciones fatales que suceden en segundos”

La muerte de Matías Colaprete causó gran conmoción en Paraná. El empleado público, que se desempeñaba en la Secretaría Privada de la Caja de Jubilaciones, falleció este sábado tras ser picado por una avispa cuando disfrutaba de una tarde de pileta en las instalaciones del Club Interprofesional Deportivo Social y Cultural.

Tras el deceso Colaprete, Elonce consultó a una médica alergista por las reacciones alérgicas severas que pueden producir las picaduras de insectos; la especialista brindó recomendaciones para estar alertas y sentenció: “Son reacciones fatales muy rápidas, que suceden en segundos”.

“No podemos predecir si uno será alérgico o no a las picaduras de insectos porque la alergia es una pérdida de intolerancia; uno tiene que haber tenido antecedentes de haber sido picado previamente y quizás, las primeras veces, hizo reacciones leves y, posteriormente, una reacción más severa”, explicó a Elonce la médica alergista Cecilia Cavallo. “Hasta que a uno no lo pica un insecto, no sabrá si es alérgico o no”, aclaró.

En ese sentido, la especialista aconsejó: “Si existen antecedentes previos de reacciones con picaduras, uno puede estudiarse para un diagnóstico que ayudará al tratamiento correcto y a la prevención de qué hacer en caso de picaduras”.

De hecho, especificó que “frente a antecedentes de haber sido picado por avispas, abejas u hormigas coloradas, las primeras manifestaciones son una reacción alérgica local más extensa y por más tiempo, y la picadura puede ir o no acompañada de ronchas; o en el caso de ser una reacción alérgica grave, se genera una inflamación de las vías aéreas superiores como un edema de la glotis que puede llegar a un shock anafiláctico”.

“Si a uno lo vuelve a picar un insecto, las reacciones serán cada vez más rápidas”, explicó Cavallo. De hecho, aclaró que “la reacción alérgica se manifiesta a través de hinchazón en la zona del dolor, urticarias, sensación de falta de aire y broncoespasmo; o baja la frecuencia cardíaca y llega al shock anafiláctico”.

“La reacción alérgica es una urgencia, una cuestión de minutos”, sentenció Cavallo. Y agregó: “En el transcurso de 15 a 20 minutos, puede llegar a producirse una fatalidad, pero cada caso es particular porque se debe determinar si la persona, anteriormente, estuvo expuesta o no a una picadura”.

En se sentido, la especialista remarcó la importancia de que aquel paciente que sepa que es alérgico, que cuente con la indicación de medicación de acción. “Lo que salva estas vidas es la adrenalina porque es una medicación que se auto-inyecta y, a los segundos, empieza a hacer efecto”, indicó. “Pero en caso de no saber, se debe concurrir al servicio de emergencias para que se haga el tratamiento adecuado”, completó.

De hecho, la alergista destacó la importancia de “sacar el aguijón y hacer un torniquete para ayudar a detener que la reacción sea más severa”.

En la oportunidad, indicó que “uno se sensibiliza en relación a la proteína específica de cada insecto”; y aclaró que “el paciente que tuvo anafilaxia por abeja, no implica que haga lo mismo por avispas u hormigas, o que sus hijos también lo tengan”.

Finalmente, la médica remarcó que, con el diagnóstico adecuando, el paciente puede acceder a tratamientos para las picaduras de insectos. “Se hace la inmunoterapia para que el paciente genere anticuerpos contra la proteína que le genera esa reacción y la vaya tolerando para que las reacciones, cada vez sean menos y esa una forma de curarse, de perder la alergenicidad a ese insecto”, cerró.