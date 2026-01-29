Mercado Libre denunció a plataforma china por publicidad engañosa

Mercado Libre acusó a la plataforma china TEMU de prácticas desleales en sus promociones. La Secretaría de Comercio ordenó frenar los mensajes y el caso derivó en una causa judicial.
En un escenario marcado por el fuerte crecimiento de las compras online al exterior, Mercado Libre presentó una denuncia contra Temu, la plataforma china de comercio electrónico, por presuntas prácticas de publicidad engañosa en sus promociones.
La compañía fundada por Marcos Galperín recurrió a la Secretaría de Comercio, al considerar que la firma asiática incurrió en competencia desleal. El organismo aceptó el planteo y dispuso que Temu dejara de difundir los mensajes cuestionados. Ante esa decisión, la empresa china impulsó una acción judicial para intentar frenar la medida.
La causa aún debía ser sorteada para definir qué juzgado quedaría a cargo. Mientras tanto, la Sala A de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó la feria judicial únicamente para pronunciarse sobre la competencia del caso. En ese marco, dejó sin efecto lo resuelto en primera instancia y derivó el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
Desde Mercado Libre remarcaron que la denuncia no apuntó a una cuestión comercial general, sino a prácticas reiteradas de publicidad engañosa.
Entre los ejemplos señalados, mencionaron la difusión de supuestos descuentos extremos, que prometían rebajas del 80%, 90% o 100%, e incluso la oferta de productos “gratis”, que generaron expectativas irreales y solo se concretaron bajo condiciones que no fueron informadas con claridad desde el inicio.
La presentación también cuestionó la existencia de requisitos ocultos o comunicados en etapas avanzadas del proceso de compra, como montos mínimos, cargos adicionales y costos de envío. Además, advirtió sobre el uso de mecanismos de “gamificación engañosa”, como sorteos o dinámicas lúdicas que prometieron premios, pero incorporaron exigencias poco claras y ejercieron presión sobre los usuarios para que continuaran interactuando o finalizaran la operación.
En tanto, desde Temu solicitaron ante la Justicia una medida cautelar para suspender las actuaciones iniciadas en su contra, en el marco del conflicto que mantiene en disputa a ambas plataformas.