Mejora el perro baleado con una carabina y presuntamente atropellado en Caseros

El perro baleado con un arma calibre .22 y presuntamente atropellado en Caseros, departamento Uruguay, presenta una evolución favorable, aunque continúa bajo atención veterinaria y al cuidado de un grupo de vecinos. El animal sufrió una fractura en el hueso nasal y otra en una de sus patas.

El episodio ocurrió este domingo, alrededor de las 14, en calle 21, entre 16 y 18. Según la información policial, una testigo escuchó una detonación y observó al perro tendido sobre la vía pública.

En ese momento, una camioneta gris se retiró del lugar y, de acuerdo con el relato de la testigo, habría embestido al animal cuando ya se encontraba herido, publicó La Pirámide.

Cómo evoluciona el perro herido

Tras el hecho, vecinos acudieron a socorrerlo y una veterinaria de Caseros le brindó atención de urgencia.

Según informaron las personas que se encuentran a cargo de su cuidado, el perro está mejor, aunque todavía no puede tomar agua por sus propios medios.

El disparo le provocó una fractura en el hueso nasal, en la zona donde ingresó el proyectil. También presenta una fractura en la parte superior de una de sus patas.

Un grupo de vecinos continúa acompañando su recuperación y permanece atento a su evolución.

Mejora el perro baleado y atropellado en Caseros (foto La Pirámide)

Secuestraron una carabina calibre 22

A partir de la denuncia, y con intervención del fiscal Giles, la Policía identificó a un hombre de 55 años, domiciliado en la zona, que quedó vinculado a la investigación.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una carabina Winchester calibre .22, equipada con mira telescópica, que no contenía cartuchos.

La causa se investiga como una presunta infracción a la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de maltrato y crueldad contra los animales.

El hombre quedó supeditado a la causa penal, mientras la Justicia busca establecer las circunstancias del ataque y las eventuales responsabilidades.