“Me dijiste que no soportarías perder a tu amor”: despedida a la bombero hallada muerta

La dolorosa despedida a la joven bombero hallada muerta. La hermana de Aimé Castillo, la bombero que encontraron muerta luego de que su novio se quitara la vida en Año Nuevo, le dedicó una desgarradora despedida. “Siempre me dijiste que no soportarías algo así”, aseguró Micaela Castillo en un posteo en su perfil de Facebook.

“Tu romántico corazón, tu trágico final de amor, tu historia será de las más hermosas, serás recordada, serás más que amada. Fortuna total de quien se empapa con tu recuerdo. No había rumbo porque todo te quedaba pequeño, siempre fuiste demasiado grande”, indicó.

De la misma manera, continuó: “Una romántica, una fiel creyente de la alquimia, dramática y catastrófica. Un caos total. Tus risas raras, a mi fortuna de haber crecido con ellas. Tu extraño miedo a cruzar la calle aun siendo bombero. Auténtica en un mundo como éste. Valiente total, fríamente calculadora, cálidamente amorosa, detallista y compañera”.

El posteo de la hermana de la bombero que encontraron muerta en Brandsen. (Foto: Facebook / Micaela Castillo).

“El amor de tu vida se fue, vos siempre decías que no soportarías nunca algo así, me avisaste, no es traición. Gracias por retarme siempre y defenderme de la basura del mundo. Yo siempre fui la menor a tu lado, no me abandonaste, no tengo nada por lo que enojarme, nunca me fallaste. Gracias por acompañarme este tiempo. Tenías fecha de partida, viniste a ser y enseñar amor”, sumó.

Y completó: “Bienvenido el aprendizaje. No te vas, vos estás para el que tiene el ojo del amor, te veo. Bienvenida a mis sueños, eterna en el universo. Te veré cuando también esté lista para ascender a la eternidad”.

Aimé Castillo, la bombero que encontraron muerta.

La bombero fue encontrada muerta

Después de días de intensa búsqueda, Castillo fue encontrada muerta este lunes en un campo. Así lo confirmaron los bomberos de San Vicente, entidad que integraban la joven de 23 años, a TN.

El cuerpo fue encontrado por uno de los perros de búsqueda en una zona arbolada. A su lado, estaban todas sus cosas. El hallazgo ocurrió durante la tarde por policías que participaban de los rastrillajes junto a bomberos y familiares.

Luego de la drástica decisión que tomó su pareja en Año Nuevo, la chica estuvo internada en un hospital local. Una vez que le dieron el alta, Castillo fue a despedirlo. “Quería verlo por última vez”, le contó a este medio su hermana, Micaela.

Uno de los campos donde se hicieron rastrillajes para poder encontrarla. (Foto: TN).

Después del último adiós, decidió irse a la casa de su madre en Brandsen, pese a que vivía con su padre y su hermana en San Vicente. “Se despertó el sábado y mi mamá decía que estaba mejor. Pensó que había una mejora”, contó.

Alrededor de las 7.30 de esa mañana, su madre se fue a trabajar, según reconstruyeron los investigadores. A las 13, regresó y Castillo ya no estaba. Se fue en una bicicleta naranja.

La joven era bombero voluntario en el cuartel del partido bonaerense de San Vicente, al igual que su pareja, Daniel Gustavo Lencina, que tenía 47 años.