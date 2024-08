Un hombre que trabaja en una empresa Electro Bovril salvó el miércoles la vida de un bebé de 10 meses. “Dios nos puso en ese momento, porque teníamos que agarrar para otro lado. Pasamos en el momento y el lugar justo. Para mí fue el destino”, dijo Lucas Spahn a Elonce.

El mismo aplicó los conocimientos que había adquirido dos semanas atrás en un curso de reanimación cardiopulmonar (RCP) que dictó la distribuidora Energía Entre Ríos SA (Enersa). Estaba desarrollando tareas de corte de servicio cuando “un impulso” lo llevó a desviarse del camino que se había fijado con su compañero, Sebastián Martínez.

Conmovedora historia del trabajador que salvó a bebé: “Dios nos puso en ese momento”

Una pareja desesperada

“Salimos a trabajar y teníamos que ir para otro lado. No sé por qué agarramos una calle por la que no teníamos que ir. En una esquina vimos gente que corría para todos lados. Una pareja estaba con su bebé en brazos, el cual no respiraba”, empezó relatando durante el programa El Despertador.

El hombre indicó que todos “estaban desesperados”, pero “no hacían nada”. En ese momento “paramos. Nos pidieron que los lleváramos al hospital, pero estaban fuera de sí. Después el padre me contó que no se acuerda de nada”.

En la camioneta: gritos y después el alivio

“Cuando los subimos a la camioneta vi que el bebé estaba moradito, casi sin vida, no respiraba. Dios me dio la tranquilidad y le empecé a hacer reanimación”, reveló.

Agradeció “a la familia de ENERSA por los cursos que les hacen realizar. Hace dos semanas refrescamos el de RCP. Gracias a Dios lo pude hacer y hoy el bebé está con nosotros”, enfatizó.

Al dar más detalles, Spahn contó a este medio que “a la cuadra que lo levantamos se lo pedí a la madre. En la camioneta eran todos gritos. Lo agarré, empecé a hacerle las maniobras y a las seis o siete cuadras empezó a vomitar, abrió los ojos y pegó un alarido, empezó a llorar y ahí pudimos tranqulizar un poco a la mamá”.

Recordó que “cuando se lo entregué a la enfermera me desbordé, pero hasta ese momento estuve muy tranquilo. “No me acuerdo cómo llegamos al hospital. Sé que iba con el bebé en brazos, haciéndole las maniobritas y gracias a Dios está con nosotros”, reiteró.

Hospital de Bovril

El destino y “un momento muy lindo”

Tras lo ocurrido y al culminar la jornada laboral, volvió a su casa y narró a su familia lo sucedido. “Tengo un hijo de nueve años y una nena de 15. Me pidieron ir a verlo. Justo salían del hospital con el bebé en brazos. Ahí me dio la tranquilidad de verlo bien que estaba sólo con un poquito de fiebre. Fue un momento muy lindo”.

El pequeño se llama Alexander y Spahn mencionó que “cuando la mamá me lo dio era un muñeco Ya me invitaron al cumpleaños, el 22 de noviembre”.

“Dios nos puso en ese momento, porque teníamos que agarrar para otro lado. Pasamos en el momento y el lugar justo. Para mí fue el destino” enfatizó el trabajador devenido en héroe.

“A uno siendo padre, le sale cualquier cosa”, expresó sobre cómo afrontó esta circunstancia e instó a que toda la gente “aprenda a hacer RCP porque salva vidas”.