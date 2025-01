Las lecturas más populares entre los argentinos en 2024

Las tendencias de lectura en Argentina reflejan una diversidad de intereses, con un marcado crecimiento en géneros como la narrativa, la historia, la psicología y el desarrollo personal. Los lectores jóvenes optan por novelas juveniles y de fantasía, mientras que el thriller y el terror también mantienen su popularidad.

Un informe de la librería online Buscalibre Argentina reveló los 10 libros más leídos en 2024, destacando títulos de ficción y no ficción que abarcan desde la autoayuda hasta la literatura fantástica. Entre los más elegidos figuran:

1. Trono de cristal – Sarah J. Maas

2. Nexus – Yuval Noah Harari

3. Hábitos atómicos – James Clear

4. La Casa Neville – Florencia Bonelli

5. El duelo – Gabriel Rolón

6. Comer para sanar – Doctor Bayter

7. Tan poca vida – Hanya Yanagihara

8. The Folk of the Air Complete Paperback Gift Set – Holly Black

9. La enciclopedia de los sabores – Niki Segnit

10. Estuche Mistborn – Brandon Sanderson

Los autores más leídos en el país reflejan esta diversidad de gustos. Entre ellos se encuentran Gabriel Rolón y Santiago Silberman, destacados en el ámbito de la psicología, así como Florencia Bonelli y Jessica Rivas, quienes han consolidado su presencia en la narrativa contemporánea. En el género de fantasía, nombres como Sarah J. Maas, Rebecca Yarros y Holly Black figuran entre los favoritos. Además, la literatura internacional sigue en auge con autores como Han Kang y Yuval Noah Harari.

El auge de estos títulos demuestra una preferencia por obras que combinan entretenimiento y aprendizaje, consolidando tendencias que responden a los intereses de un público amplio y diverso.