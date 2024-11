Docente golpeada por madre de alumna: "La escuela debe ser un lugar donde no se vulneren los derechos"

La rectora de la Escuela Secundaria José Hernández de Colonia Avellaneda denunció que fue agredida físicamente, verbalmente y amenazada por la madre de una estudiante.

Según explicó Mariana Clavijo, la agresión se produjo, tras una serie de comunicaciones con el padre de la estudiante sobre el rendimiento académico de la joven en la materia de Educación Física. “Se trató de un problema de comunicación. Todo el año estuvimos hablando con el padre, ya que la estudiante estaba lesionada y se habían presentado certificados médicos. En un momento, el padre consultó si su hija debía seguir asistiendo, a lo que le respondí que sí, porque las clases continuaban hasta el 6 de diciembre, y su hija tenía un trimestre desaprobado", detalló la rectora.

Minutos después de esa conversación, la madre de la estudiante se presentó en la escuela y comenzó a insultar a la docente. "Me metió empujones a un sector, me azotó contra los armarios, comenzó a tirarme del pelo, me insultaba y me amenazaba", contó Clavijo.

Al respecto, Silvia Faure, Directora Departamental de Escuelas , explicó a Elonce, que “tenemos un equipo que acompaña las situaciones de vulnerabilidad. Nosotros tenemos un límite porque esto es legal-policial. Es una persona externa a la escuela la que agrede, no tengo poder de acción sobre esa persona. Se reflexiona sobre cómo acompañar cuando es externo, porque si bien se da en el contexto escolar, la persona que llega y hace eso es una persona sobre la cual no tengo autoridad”.

Dijo que “fui docente toda mi vida y siento empatía por la directora y lo que ha vivido. Siempre invito al diálogo, a los espacios de mediación. Lamentablemente acá no se pudo dar. Se puede hacer en la escuela, en la Dirección Departamental. Pueden ir los papás, charlamos, tratamos de consensuar y ver qué podemos modificar para salvaguardar algunas cosas”.

“En este caso entra una persona externa y golpea a la directora. No podemos amparar algo así. La directora presenta una denuncia desde su lugar de trabajo contra un particular. Yo elevé el informe que correspondía al Consejo General de Educación. También le pedimos a la escuela el antes, el durante y el después para ver qué sucedió, cómo podemos prevenir y acompañar de acá adelante. No damos la espalda, pero como educación no somos justicia”, remarcó.

Asimismo, manifestó que “no deben vulnerarse los derechos de los trabajadores, todos merecemos cuidado y respeto. Jamás bregaremos para que sucedan estas cosas. Ruego que se pueda recomponer el lazo porque si esta familia tiene más niños uno sigue trabajando con esas criaturas en ese contexto. Quiero que la docente se sienta cuidada, pero es inviable poner un policía por cada escuela. Invito a que todos estemos abiertos al diálogo. Si no podemos llegar a una mediación con un director, solicitar a los supervisores. Siempre estamos abiertos al diálogo. La escuela tiene que ser un lugar donde se bregue por los derechos y no se vulneren”. Elonce.com