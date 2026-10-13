Joven roció un auto con nafta y amenazó con incendiar una estación de servicio

Un joven de 20 años fue detenido tras rociar un automóvil con nafta y amenazar con incendiar una estación de servicio ubicada en el barrio Pompeya, en Merlo, provincia de Buenos Aires. El episodio ocurrió el domingo por la tarde y generó momentos de tensión entre los empleados y automovilistas que se encontraban en el establecimiento.

El hecho se registró en una estación Shell situada sobre la avenida Ricardo Balbín al 5147. Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el joven llegó con un bidón y solicitó a uno de los playeros que se lo llenara con combustible.

Sin embargo, cuando el trabajador terminó de cargar nafta y colocó la manguera en el surtidor, el hombre comenzó a arrojar combustible sobre un automóvil gris que estaba estacionado en otro sector de la playa. También roció al conductor del vehículo, quien había descendido para cargar combustible.

Amenazó con prender fuego las instalaciones

La situación se volvió aún más peligrosa cuando el joven continuó desparramando nafta por el lugar y se introdujo en el automóvil. Allí permaneció sentado en el asiento del conductor con el bidón, antes de salir nuevamente y amenazar con incendiar la estación de servicio.

Los presentes intentaron tranquilizarlo mediante gritos, mientras los empleados actuaron rápidamente para evitar que se produjera una tragedia.

Uno de los playeros utilizó un matafuegos y descargó polvo químico sobre el vehículo como medida preventiva, mientras otro trabajador retiró una manguera de combustible que permanecía conectada a un surtidor.

Tras recibir el aviso de los empleados, efectivos de la Policía Bonaerense llegaron al establecimiento y lograron reducir al joven, identificado como Diego Lisandro Juárez, de 20 años. Posteriormente, fue trasladado a una dependencia policial.

Luego de su detención, el joven fue examinado por profesionales médicos, quienes informaron que presentaba problemas de salud mental y recomendaron a sus familiares que recibiera atención especializada mediante una internación.

A raíz de esta evaluación, se iniciaron los trámites correspondientes para una posible internación, mientras se avanzaba con las actuaciones por el episodio.