Inundaciones en Florianópolis: declaran estado de emergencia y piden que la gente no salga de sus casas

Santa Catarina, un estado ubicado en el sur de Brasil, atraviesa horas críticas debido a las intensas lluvias que han desbordado ríos y provocado graves inundaciones. En Florianópolis, su capital, las autoridades han declarado el estado de emergencia ante la magnitud del fenómeno climático que ha dejado imágenes de devastación.

Desde la madrugada del jueves, las lluvias no han cesado, acumulando hasta 300 milímetros de agua en algunas zonas, lo que ha causado inundaciones, deslizamientos de tierra y anegamientos en diversos barrios de la capital, así como en la ciudad de Camboriú. Las precipitaciones no solo han afectado a los residentes, sino también a los miles de turistas que visitan la región durante esta temporada alta, en especial turistas argentinos que suelen elegir estos destinos para pasar sus vacaciones.

Las imágenes de calles convertidas en ríos y autos flotando rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando alarma en la población. Las autoridades pidieron encarecidamente a la ciudadanía no salir de sus viviendas, para evitar riesgos innecesarios. En un mensaje de angustia, el alcalde de Itapema, Alexandre Xepa, compartió un video en el que se lo veía con el agua por encima de la cintura, reflejando la magnitud de la emergencia.

Situação caótica em Florianópolis. Se puder, não saia de casa ou do trabalho agora. Se precisar de ajuda, ligue imediatamente para a Defesa Civil pelo 199 ou para os Bombeiros 193. O nosso gabinete está em contato com as autoridades para ajudar no que for preciso. pic.twitter.com/IL59Sp3W9I