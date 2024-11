Falleció la única sobreviviente del trágico derrumbe en Villa Gesell

María Josefa Bonazza, la única persona que logró sobrevivir al colapso del Apart Hotel Dubrovnik ocurrido el pasado 29 de octubre en Villa Gesell, falleció esta madrugada en la ciudad de Balcarce, luego de enfrentar distintos períodos de internación.

La mujer de 79 años, quien había perdido a su esposo en el trágico incidente, luchó por su vida durante semanas antes de ser hospitalizada nuevamente.

El derrumbe, que dejó un saldo de ocho muertos, sorprendió a todos, ya que Bonazza fue rescatada a unas diez horas del colapso de la torre de diez pisos. La estructura se desplomó, y una parte de la misma impactó contra el edificio vecino, el Alfio I, donde Bonazza y su esposo, Federico Ciocchini, se encontraban descansando en un departamento que estaban preparando para alquilar en la temporada. En el momento del siniestro, la mujer sufrió lesiones, pero su situación no se consideraba de gravedad.

Atención médica y recuperación inicial

Tras el derrumbe, María Josefa Bonazza fue rápidamente atendida en el Hospital Municipal de Villa Gesell, donde se le brindó atención inicial antes de ser trasladada en helicóptero sanitario al Hospital Interzonal General de Agudos de Mar del Plata, un centro especializado en casos de alta complejidad.

Según informaron los médicos, su estado no era crítico, pero presentaba diversas lesiones óseas en ambas extremidades superiores y varios politraumatismos causados por la caída de parte de la estructura del edificio, que aplastó su departamento, así como piezas de hormigón y mampostería provenientes del apart hotel vecino.

“Yo me caí del tercer piso y me caí entre los escombros, quedé atrapada con las piernas entre los hierros, todo lo que me pasó fue el resultado de una caída”, relató Bonazza en una de las entrevistas que brindó tras su recuperación inicial.

En esos momentos, también compartió detalles sobre las últimas horas que pasó entre los escombros, cerca de su esposo, ya sin vida. Su relato dejó claro el horror que vivió al estar atrapada en un espacio tan reducido, rodeada de escombros y con la tragedia de perder a su compañero de toda la vida.

Nueva internación y fallecimiento

Después de una recuperación inicial, Bonazza fue trasladada al Hospital Municipal de Balcarce, donde comenzó una segunda fase de su recuperación. Allí, incluso pudo brindar varias entrevistas periodísticas, en las cuales detalló cómo había vivido los momentos de desesperación tras el colapso. Pese a su avance, hace dos semanas, su estado de salud se deterioró y fue ingresada nuevamente al Hospital Municipal de Balcarce, pero esta vez en terapia intensiva debido a una descompensación que preocupó a los médicos.

La mujer permaneció en terapia intensiva por varios días, hasta que finalmente fue retirada de dicha área, aunque aún permaneció bajo observación. Este 28 de noviembre, su familia confirmó al diario La Nación que Bonazza falleció mientras se encontraba en el centro de salud, ya fuera de terapia intensiva.

Las víctimas del derrumbe

El colapso del Apart Hotel Dubrovnik cobró la vida de ocho personas, entre ellas el esposo de Bonazza, Federico Ciocchini, y otras siete personas que se encontraban alojadas en el establecimiento. Entre las víctimas se encontraba Rosa Stefanic, exdueña del apart hotel; Nahuel Stefanic, su sobrino; Dana Desimone, empleada del lugar; y los obreros Mariano Troiano, Ezequiel Matu, Matías Chaspman y Fabián Gutiérrez. (Con información de La Nación)