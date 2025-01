“Es una emoción enorme representar la jineteada de Diamante”, afirmó la Paisana Nacional 2025

Iara Ramírez fue elegida como Paisana Nacional en la 53º edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore en la ciudad de Diamante. Fue en el concurso realizado este sábado.

En diálogo con Elonce, mostró su emoción por el logro: “Hace varios años que quería postularme y no podía por el tema de la edad. Este año me pude postular y gracias a Dios se me dio”.

Sobre sus datos personales, informó: “Soy de Valle María y estoy estudiando en el secundario”. Además, remarcó la influencia de su abuelo por estas fiestas: “Él siempre fue muy criollo. Él falleció hace 10 años y siempre era mi sueño llegar a cumplir este sueño de ser algo en las jineteadas”.

“Venimos todos los años, siempre el Festival se reserva. No se hace planes ni nada. Para desfilar, hace varios meses vengo planeando y hoy cuatro de la mañana me desperté, llevando los caballos y andando”, indicó sobre la preparación. Además, agradeció a una amiga.

Por último, expuso: “Es una emoción enorme representar la jineteada de Diamante. Es algo hermoso porque se ve en todo el país y es una de las mejores del país”.