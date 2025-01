Ola de calor y fuego: “En lo que va del año, ya hubo 35 incendios forestales en Paraná”

La ola de calor que azota Entre Ríos y el Litoral en general está dejando consecuencias graves en el ambiente. Las temperaturas extremas, cercanas a los 40 grados en algunas zonas, generaron un escenario peligroso en toda la región.

En este contexto, los incendios en áreas como las islas del Paraná y terrenos cercanos a la ciudad se multiplican a diario. Los bomberos, junto a brigadistas, trabajan para sofocar múltiples focos ígneos diariamente, enfrentando un calor insoportable, baja humedad y vientos que muchas veces aceleran la propagación del fuego.

Las condiciones, que recuerdan a la peor temporada de incendios de 2022, preocupan. Aunque se esperan algunas lluvias para el fin de semana, estas no serán suficientes para mitigar la crisis. Las autoridades advierten que, por lo menos hasta febrero, los focos de incendio podrían continuar, y la propagación se haría más difícil de controlar.

¿Qué se está haciendo para prevenir que estos incendios sigan ocurriendo? ¿Por qué algunas personas insisten en realizar quemas, a pesar de las estrictas prohibiciones?

A pesar de las advertencias por parte de las autoridades, algunos siguen poniendo en peligro el ecosistema, el aire y la vida humana. Mientras tanto, los bomberos continúan su incansable lucha contra el fuego.

En este escenario, el compromiso de todos es clave. Y mientras se aguardan las lluvias, la pregunta sigue siendo: ¿qué podemos hacer hoy para prevenir que el fuego y el humo se apoderen de nuestros hogares, nuestros campos y nuestros cielos?

El tema fue debatido en el programa El Ventilador, que se emite martes y jueves a las 21.30 por Elonce.

“Da bronca ver que los incendios son provocados a propósito, y cansa. Nunca vamos a bajar la guardia porque siempre vamos a estar, porque para eso existimos, pero da mucha bronca que los incendios, muchas veces, sean intencionales”, reconoció a Elonce el subjefe de Bomberos Voluntarios de Paraná, Hernán Méndez.

Y agregó: “Muchas veces nos toca acudir a incendios a lugares a los que habíamos ido, cuando la vegetación vuelve a crecer; y el escenario está cambiado porque cuando la vegetación se quema, después, ya no es la misma”.

En ese sentido, Méndez instó a “tomar consciencia porque se produce un daño tanto para los locales como para quienes están en los alrededores, porque la contaminación que producen las toneladas de humo quedan en el ambiente y no le hacen bien a nadie”. Y exhortó a preguntarse “qué podemos hacer para que no sigan ocurriendo los incendios”.

Las cifras de los incendios en Paraná

“En lo que va del año, en 15 días, se registró el incendio de un vehículo, siete incendios de casas y 35 incendios forestales en Paraná; siendo que el año pasado hubo, en total, hubo 197 incendios forestales”, reveló el bombero voluntario Emiliano Cilic. Y completó: “Es cíclico porque en esta época se está más propenso a perder el control de un fuego”.

En esa línea, el voluntario aconsejó “no prender fuego, menos en lugares que no están habilitados; y no quemar basura porque el común de la gente no tiene el conocimiento para estar atentos a un montón de factores que llevan a que se produzca un incendio “.

“Nuestro trabajo es el de manejar el fuego”, explicó Méndez. De hecho, ejemplificó el caso del incendio combatido este miércoles en la zona sur de la ciudad, más precisamente, sobre calle Padre Don Uva, entre calle Selva de Montiel y José María Paz.

“Con los recursos que teníamos, evitamos que el fuego llegue hasta el camping de Agmer, atacándolo desde un flanco y lo desviamos a otro campo donde lo liquidamos; conducimos el fuego para poder apagarlo”, especificó el bombero.

Fue por eso que apuntó al desconocimiento de los vecinos por la forma en la que combaten los incendios. “Cuando fuimos a combatir los incendios en Corrientes, la gente se enojaba mal con nosotros; y no entienden que hay procedimientos que implican un comando de incidentes, determinar los objetivos, las herramientas con las que se cuenta y a qué hay que darle prioridad”, sostuvo Méndez.

Sobre la vida del bombero: sus miedos y la importancia de la familia

Consultados a los brigadistas forestales con certificación cuáles son sus sensaciones al combatir los incendios, éstos revelaron la importancia de “respetar el miedo al peligro”.

“A cualquier ser humano lo atraviesa el miedo porque es una herramienta que ayuda a trabajar porque te mantiene alerta”, indicó Cilic. “El miedo es nuestro amigo, despierta las alertas y te advierte `hasta acá llegaste´”, completó Méndez y dio cuenta de situaciones en las que combatió incendios de casas y la intervención en accidentes de tránsitos con derrames de combustible.

“Ninguno de nosotros estaríamos acá si no tuviéramos el apoyo de nuestras familias, porque es fundamental”, ponderó Méndez. De hecho, al confirmar que los voluntarios no perciben su remuneración por el trabajo, comentó que cada uno tiene su propio trabajo.

Es más, Méndez reveló que fue su esposa quien lo motivó a ser bombero voluntario, después que se quemó una empresa en el parque industrial.

“En un principio dije que no; en ese momento, era empleado de un supermercado y en un cambio de horario, un amigo me invitó y nos anotamos”, rememoró. Y si bien, a la fecha, su pareja ya no forma parte del cuartel, con gran orgullo en su voz, reafirmó que “dos mujeres son choferes de autobomba”.

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Paraná tiene una guardia activa las 24 horas con una dotación lista para salir a cualquier situación que amerite la presencia de bomberos. Además, cada uno de los voluntarios cumple con capacitaciones y cursos en otras provincias, además de instrucciones dentro del cuartel para prestar servicio.