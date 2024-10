Derrumbe en Villa Gesell: buscan al menos a siete personas atrapadas entre escombros

Derrumbe en Villa Gersell. Un grave incidente tuvo lugar en la ciudad de Villa Gesell, provincia de Buenos Aires, donde un edificio de 10 pisos se derrumbó a primera hora de este martes. El colapso ocurrió cerca de la 1 de la mañana en el Apart Hotel Drubovnik, ubicado sobre la avenida 1 al 200, a tan solo dos cuadras de la playa y diez del centro de la ciudad balnearia.

Según la información proporcionada por la Municipalidad de Villa Gesell, se estima que entre 7 y 9 personas se encontraban en el hotel al momento del derrumbe. Entre ellas se encontraban trabajadores de una obra que se estaba llevando a cabo de manera clandestina, sin cumplir con la normativa municipal ni contar con la autorización correspondiente. "Dicha obra además había sido paralizada por el Municipio en agosto de este año", advirtieron las autoridades locales.

Los equipos de rescate, que incluyen a Bomberos Voluntarios de Madariaga, Pinamar, Mar de Ajó y Santa Clara, así como también Bomberos de la Policía de Brigada Rescate de Mar del Plata, se encuentran trabajando arduamente en la búsqueda de posibles víctimas. El derrumbe también afectó a un edificio de departamentos vecino, de tres pisos, aumentando la urgencia de la situación.

Desafíos en el rescate

Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, se dirigió a los medios esta mañana para brindar detalles sobre la situación. Indicó que el trabajo de rescate era "muy delicado" debido a la imposibilidad de utilizar máquinas, lo que obligó a los rescatistas a remover los escombros de manera manual. "Se está haciendo un gran esfuerzo", expresó, enfatizando la complejidad del operativo.

El intendente explicó que el complejo del Apart Hotel Drubovnik contaba con "planos aprobados" en 1996 y un permiso de obra para la parte delantera del edificio. Sin embargo, destacó que el colapso se produjo en la parte trasera, que contaba con alrededor de 10 pisos.

"Hay una autorización para hacer un ascensor en la parte delantera del edificio, que no tenía comunicación con la torre", aclaró Barrera. No obstante, subrayó que no había ninguna habilitación para realizar obras sobre la torre que se derrumbó. "Hay una autorización para cambiar pisos, no para tocar la estructura", remarcó.

Además, el jefe comunal informó que parte del edificio cayó sobre una propiedad lindera, que también sufrió daños. "Estamos evaluando si los departamentos estaban habitados o no. La mayoría estaba cerrados, no descartamos si alguno tenía habitantes", indicó.

Búsqueda de víctimas y declaraciones de los bomberos

Sobre los posibles atrapados, Barrera señaló que "en el hotel había alrededor de 7 personas y se estima que en el lindero había dos personas más". Aseguró que "no hay peligro de derrumbe en edificios linderos, pero hay que trabajar con cuidado con los escombros" para evitar más accidentes.

Por su parte, Hugo Piriz, Jefe de Bomberos de Villa Gesell, también se pronunció sobre la situación. Preciso que estaban buscando "entre 7 y 9 personas" entre los escombros. "Se está trabajando en el rescate de una señora que dice que al lado hay otra persona", informó durante una conversación con TN.

"Es mucho escombro el que hay en el lugar, pero tenemos identificado el lugar donde está la señora y otra persona más, según dice ella", agregó Piriz. (Con información de Clarín)