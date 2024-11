Cobro de plus a afiliados a IOSPER: “Es una violación a la ley y al convenio”

La Federación Médica de Entre Ríos (Femer) dispuso aplicar el cobro de “un arancel compensador” de $5.000 a los pacientes afiliados al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). Así, los pacientes Iosper deberán hacer frente además del pago del coseguro ($2.500 sobre un valor de la consulta médica de $11.500) de un “arancel transitorio” que se cobrará en los consultorios y cuyo monto según la práctica que requiera el paciente.

Al respecto, el gerente administrativo de IOSPER, Arnoldo Smith, se mostró “sorprendido” por la medida tomada por la Federación Médica “de forma unilateral y fuera de convenio”.

“La medida es absolutamente rechazada por la obra social provincial y el presidente del directorio, Fernando Cañete, enviará una nota respuesta a la que presentó FEMER en la que se solicitará a los miembros del consejo directivo que depongan de esta actitud porque es una clara violación al convenio vigente; además, el cobro de plus es ilegal”, explicó a Elonce.

Para Smith, “los responsables de FEMER no dimensionaron el riesgo que corren si un afiliado los denuncia penalmente ante la Justicia”. “La ley 10433 indica que está prohibido el cobro de cualquier arancel compensatorio o plus por sobre lo convenido con obras sociales, tanto sindicales como con IOSPER”, recordó.

El cobro de plus es “una violación a la ley y al convenio” entre IOSPER y FEMER

“El cobro del plus no está aprobado por IOSPER, con lo cual, es una violación a la ley y al convenio”, sentenció el gerente administrativo de la obra social provincial. Y apuntó: “Se trata de una decisión arbitraria y unilateral de FEMER, sin el aval de la obra social provincial”.

En ese sentido, Smith recomendó a los afiliados “solo pagar el coseguro establecido en la orden; y si el médico quiere cobrar un plus, debe radicar la denuncia correspondiente ante la delegación o en instancias policiales, porque se trata de una clara violación a la ley”.

“Aquel profesional que cobre arancel y sea denunciado por nuestros afiliados, será dado de baja”, prometió

El pedido a los médicos: que renuncien al convenio con IOSPER

“IOSPER viene pagando más de 1.200 millones de pesos a FEMER. No es una cifra para nada despreciable para un conjunto reducido de médicos, pero aquel profesional que no esté conforme con los aranceles y los pagos de IOSPER, que lo manifieste claramente y se retire del convenio con FEMER, para que no atraiga mayores problemas con nuestros afiliados que ya demasiado tienen complicadas sus finanzas por la realidad económica que vivimos”, sentenció Smith.

En la oportunidad, repasó que “FEMER argumenta atrasos en los aranceles y los comparan con los de otras obras sociales o prepagas”; y remarcó que “los aranceles de IOSPER son buenos y las condiciones de pago son óptimas”.

“De 300 mil afiliados, hasta siete de cada diez son afiliados a IOSPER. Y si los profesionales médicos están dispuestos a renunciar a esa masa de trabajo, que se retiren y lo manifiesten, pero que no cargue con mayores costos a los afiliados que ya demasiados castigados se encuentran”, recalcó Smith.