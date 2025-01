Con temperaturas veraniegas, advierten que podría adelantarse la inestabilidad

Calor y tormentas. Luego de las erráticas lluvias del último fin de semana, volvió a establecerse un centro de alta presión sobre la porción central de Argentina, lo que mantiene “características de tiempo relativamente estable en la porción central del país”, explicó el meteorólogo, Leonardo De Benedictis.

Pero también se estableció nuevamente la circulación de viento del sector norte, lo que irá generando un progresivo y constante aumento de las marcas térmicas.

Según el especialista, “la particularidad que se presentará a lo largo de esta semana es que se prevé que varios días se observen temperaturas muy altas, incluso en algunos sectores puntuales podrían registrarse valores prácticamente extremos, por lo que será recurrente la emisión de diferentes alertas por elevadas temperaturas en distintas zonas del país”.

Qué se pronostica para Entre Ríos

El noreste de Entre Ríos se encuentra hoy en alerta por temperaturas extremas que en nuestra provincia podrían alcanzar los 35 grados.

El jueves, los registros térmicos serían similares, pero podría adelantarse la llegada de algunas tormentas, que inicialmente estaban previstas para el viernes, jornada en la cual predominará la inestabilidad, con máximas que estarían en torno a los 32 grados.

El pronóstico para Paraná. SMN

En tanto, por el momento, no hay previsiones de lluvias para el próximo fin de semana, cuando las marcas en los termómetros volverían a trepar hasta los 34 o 35 grados.

Días de calor. Elonce

¿Puede desarrollarse una nueva ola de calor?

Para que pueda desarrollarse una ola de calor se tienen que cumplir con varios requisitos, no sólo alcanzar con registrar temperaturas elevadas, sino que se tiene que dar una continuidad de días de alta temperatura y se tienen que superar dos umbrales específicos de cada zona, uno de temperatura mínima y otro de temperatura máxima. Además, esos umbrales tienen que ser superados durante 3 días consecutivos.

Si alguno de estos requisitos no se cumple, entonces no se produce la ola de calor. Por tal motivo, en muchas ocasiones se tienen frecuentes alertas por alta temperatura, pero no se logra alcanzar el fenómeno de “ola de calor” por el simple hecho de que no llegan a cumplirse con los parámetros dados por definición.

“En esta semana en particular, podemos tener el registro de alguna ola de calor, pero sólo de manera parcial, en algunos sectores puntuales de Argentina, y no de manera generalizada como se dio la semana pasada”, aclaró De Benedictis en Meteored

.

Señaló al respecto que “la región del país con la mayor chance de registrar una ola de calor es el noroeste patagónico y el sur de la región cuyana, ya que en el resto del país se observarán algunos eventos de lluvia o cortas rotaciones de viento que no permitirán que se cumplan con todos los requisitos”, pronosticó.