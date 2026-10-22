Brote de Newcastle en Brasil: qué importaciones restringió Argentina y cuáles siguen habilitadas

La enfermedad de Newcastle en Brasil motivó nuevas restricciones comerciales y recomendaciones sanitarias del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El organismo argentino suspendió las importaciones de productos aviares procedentes de la zona afectada y solicitó reforzar las medidas de bioseguridad en los establecimientos avícolas del país.

La decisión se adoptó después de que el Ministerio de Agricultura y Pecuaria de Brasil (MAPA) confirmara un brote en una granja comercial de pavos de engorde, ubicada en Nova Itaberaba, estado de Santa Catarina. Las autoridades brasileñas activaron los protocolos de contención y erradicación del virus.

El SENASA aclaró que las restricciones no alcanzan a todo Brasil. Mediante un sistema de zonificación, se suspendió únicamente el ingreso de mercancías originarias del área delimitada por el organismo sanitario brasileño, mientras que las demás regiones podrán mantener sus operaciones comerciales.

(SENASA)

Qué productos podrán seguir ingresando a Argentina

Los productos avícolas procedentes de zonas libres de Newcastle podrán continuar comercializándose en Argentina, siempre que cuenten con una certificación oficial del MAPA que garantice su origen y las condiciones sanitarias correspondientes.

Esta medida responde al acuerdo de reconocimiento mutuo de zonificación y compartimentación que Argentina y Brasil mantienen desde 2025. El mecanismo permite diferenciar establecimientos y regiones según su situación epidemiológica, mediante controles de trazabilidad e intercambio de información técnica.

Además, Brasil podrá certificar zonas o compartimentos libres para el envío de aves de un día provenientes de establecimientos previamente autorizados por el SENASA. De esta manera, las restricciones buscan reducir el riesgo sanitario sin paralizar completamente el comercio bilateral.

Las recomendaciones del SENASA para las granjas

Argentina mantiene su condición de país libre de Newcastle y no registra brotes desde 1987. Para preservar ese estatus, el organismo recordó la importancia de cumplir las medidas de higiene, manejo y bioseguridad establecidas en la Resolución 1699/2019.

Entre las recomendaciones se encuentran revisar periódicamente las mallas antipájaros, limpiar y desinfectar instalaciones, vehículos y herramientas, además de reducir las acumulaciones de agua que puedan atraer aves silvestres hacia los establecimientos.

También se solicita controlar el ingreso y la circulación de personas, vehículos y equipos, utilizar correctamente los elementos de protección personal y evitar trasladarlos entre sectores. Estas precauciones apuntan a disminuir las posibilidades de introducción y propagación del virus.

Vacunación y vigilancia ante posibles casos

El SENASA recomendó incorporar la vacunación contra Newcastle a los planes sanitarios de las granjas, de acuerdo con la categoría productiva de las aves. Su implementación deberá realizarse bajo el criterio del veterinario responsable del establecimiento.

Asimismo, instó a los productores a mantener una vigilancia permanente sobre los lotes, especialmente ante aumentos inusuales de mortalidad o la aparición de signos compatibles con la enfermedad. La circulación del virus puede verse favorecida por los movimientos migratorios de aves silvestres.

Ante cualquier sospecha, la notificación debe realizarse inmediatamente al SENASA para facilitar una intervención temprana. Los avisos pueden efectuarse por WhatsApp al 11 5700 5704, mediante el correo notificaciones@senasa.gob.ar, en las oficinas del organismo, a través de la aplicación Notificaciones Senasa o mediante la sección Avisá al Senasa de su sitio oficial.