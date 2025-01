Adolescente ahogado en arroyo de La Paz: el cuerpo fue hallado a cuatro metros de profundidad

Ahogado en arroyo de La Paz.

En la tarde de este miércoles, un adolescente de 16 años perdió la vida al ahogarse en el arroyo Feliciano, en la zona conocida como “Del Carmen” en el departamento La Paz.

La víctima, identificada como Alejandro Jorge Saucedo, era oriunda de la localidad de Conscripto Bernardi, departamento Federal, y se encontraba con un grupo de amigos.

En diálogo con Elonce, el comisario Cristian Allegrini, Jefe de la Departamental de Policía de La Paz relató que los jóvenes habían ingresado al agua para refrescarse y un instante Saucedo desaparece de la superficie del agua.

Tras ser notificados de lo ocurrido, “se activaron los mecanismos de protocolo, y se trabajó con personal de Criminalística y Operaciones junto con la Comisaría de san Gustavo”. Además se solicitó a la Departamental Paraná la presencia de personal de buzos tácticos.

“Mientras tanto, lugareños y familiares con embarcaciones trataron de buscarlo. Minutos antes de las 21, arribaron los buzos de Operaciones Especiales y a las 21.30 logran reflotar el cuerpo a la superficie”, indicó Allegrini.

En este sentido, dio cuenta que “estaba sumergido a cuatro metros de profundidad, en el mismo lugar donde había desaparecido de la superficie”.

A los cinco jóvenes que estaban junto a Saucedo se les tomó declaración y también a los padres de la víctima “que dejaron plasmado lo que sucedió”.

“Lamentablemente tuvimos ese resultado”, expresó el Comisario y destacó el esfuerzo de los efectivos que trabajaron en el operativo para no alargar el dolor de la familia.

Finalmente, el Jefe de la Departamental de Policía de La Paz, dejó en claro que en el lugar donde se ahogó el adolescente no está permitido el ingreso al agua. “El arroyo está bajo por la falta de lluvia y el lugar está inhabilitado para ingresar; la peligrosidad es importante, si bien el curso está bajo, el cuerpo fue hallado a cuatro metros de profundidad, hay que tomar conciencia y no ingresar a las zonas que no están habilitadas”. Elonce.com