El gobierno propone establecer la "patente de por vida": en qué consiste

El Gobierno nacional, luego de anunciar que eliminará el 40% de los casi 1.600 Registros de la Propiedad Automotor que operan en el país, con el fin de “reducir costos y eliminar trámites burocráticos”, ahora adelantan el nuevo plan para hacer todo más simple y directo.“La idea es que quede un registro único, central, digitalizado y concreto, no 1553 como había, porque hay 700 intervenidos, queremos un órgano central y seguridad jurídica a full”, dijo Cúneo Libarona a La Nación.La principal reforma, más allá de los recortes, es la patente única y de por vida para cada propietario de un vehículo.“Toda tu vida vas a tener tu número. Te va a seguir toda tu vida esa chapa, siempre. Y la podés manejar desde internet o el teléfono”, explicó el Ministro.Entonces, en el caso de cambiar el auto lo que habría que hacer es llevarse la patente y colocarla en el nuevo.¿Qué pasa si tiene dos autos? "¿Tenés dos autos? Tenés dos chapas”, explicó el ex candidato a presidente de Racing y actual miembro de la CD del club de Avellaneda.“Hoy este sistema perverso le crea al ciudadano de bien, al joven de veintipico que se compra su primer auto, al señor mayor que no tiene plata, un costo adicional de entre un 6 y 9% que va a distintas entidades”, enfatizó Libarona.