Un pescador halló huesos prehistóricos en un arroyo santafesino

Un pescador encontró fósiles de un animal que sería prehistórico en Pueblo Esther. Gabriel, quien dió con el impresionante hallazgo, contó cómo fue el momento, que tuvo lugar en el arroyo Frías. Autoridades municipales anticiparon que se expondrán para que la comunidad pueda tener contacto con ellos.



Pueblo Esther es una localidad del Departamento Rosario, en la provincia de Santa Fe, a 18 km al sudeste de la ciudad de Rosario y a 188 km de la capital provincial Santa Fe, al norte.



“Estaba pescando, vi un hueso que me llamó la atención y encontré todo esto. Cuando empecé a buscar, vi que había un montón de huesos”, recordó. Así, remarcó que hay uno que alcanza “los diez metros”.



“Parece un cementerio de dinosaurios, nunca me lo imaginé, pero siempre fui curioso. Apenas lo vi me desesperé un poco y después fui a la comuna de Pueblo Esther”, señaló.



A su vez, Mónica Ríos, secretaria de Cultura de Pueblo Esther mencionó que lo primero que hicieron desde la cartera “fue darle aviso al Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe en el marco de la ley de conservación de patrimonio”. También aclaró que “no es la primera vez que se encuentran estos hallazgos en ese lugar”.



Por otro lado, el coordinador de Turismo de la localidad, Mauro Vallejos, hizo énfasis en que “lo más importante es conservarlo lo mejor posible”.



“El municipio ya está trabajando con la repatriación de unos fósiles que fueron extraídos tiempo atrás. Queremos montar un lugar para poder exponerlos y que la comunidad pueda tener contacto con ellos”, aseguró.



De acuerdo a lo que dijo Vallejos, es “muy importante saber valorar este tipo de hallazgos” y, por eso, “se destaca lo que hizo Gabriel, avisar a las autoridades, conservar el entorno”.



Según mencionó, desde la municipalidad de Pueblo Esther ya activaron el protocolo para que la provincia “pueda hacer todo lo antes posible”. “Para todo el estrato y la contención de ese fósil, en este caso paleontológico, hay procesos específicos”, explicó.