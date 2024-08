Sumariaron a enfermera entrerriana por causar quemaduras a un bebé

Se confirmó que se le realizó un sumario administrativo a una enfermera entrerriana que formaba parte del hospital Santa Rosa, de la ciudad de Villaguay. Fue tras provocarle quemaduras a un bebé.



El hecho ocurrió el 14 de noviembre de 2023, durante el traslado de un recién nacido desde el quirófano hasta neonatología, se utilizó una cuna con una bolsa de agua caliente para mantener el calor. Esta bolsa se rompió y mojó las mantas, causando quemaduras en la espalda del bebé. Inmediatamente las enfermeras y tres pediatras presentes trataron al recién nacido y siguieron los cuidados necesarios.



Se informó a los jefes de servicio, quienes tomaron medidas como remover a los jefes y reubicar a las enfermeras involucradas.



El sumario se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 27.901, con fecha del martes 30 de julio de 2024. Administrativo En cuanto a la documentación del caso, se recopilaron notas y descargos de los implicados, incluyendo jefes, subjefes y enfermeras. Las declaraciones de los pediatras también se incluyeron.



Se decidió que el jefe y subjefe de neonatología fueron removidos de sus puestos y reubicados en otros servicios. Las enfermeras involucradas también fueron reasignadas a otros departamentos del hospital. Futuros incidentes Se revisaron y modificaron los protocolos del hospital para evitar futuros incidentes. La gravedad del caso llevó a iniciar un sumario administrativo para investigar las responsabilidades.



Además hubo una cadena de omisiones y falta de comunicación que impactó en la salud del bebé. Las enfermeras y jefes no informaron adecuadamente sobre el incidente ya que las pediatras Tamareu y Morales no siguieron las normas adecuadas para el tratamiento del bebé.



También se señaló que la pediatra Tamareu dio indicaciones telefónicas y no estuvo presente hasta muchas horas después. No se prescribió analgesia adecuada para las quemaduras del bebé, que eran de segundo grado. Rechazo del recurso y garantías Se determinó que el agente Narváez no comunicó adecuadamente el incidente a las autoridades superiores, justificando la decisión de removerlo de su puesto. La medida se consideró necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del servicio de neonatología de manera transitoria mientras se investigan los hechos. Denuncia penal e intervención legal Se solicitó a la dirección del hospital que presente una denuncia penal ante la Unidad Fiscal local para que se investiguen los hechos, que podrían calificarse como lesiones culposas graves o gravísimas contra el recién nacido. Esta denuncia debe ser informada a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud.



La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud intervino en el caso y se mencionó la aplicación de la Ley 9755 de Marco de Regulación del Empleo Público en la provincia, para proceder con los sumarios administrativos necesarios. (Con información de APF)