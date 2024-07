Una turista de China murió al chocar contra un árbol en una moto de nieve

Una turista falleció luego de impactar contra un árbol mientras conducía una moto de nieve en el Centro Invernal Las Cotorras, ubicada a 25 km de la ciudad de Ushuaia. La Justicia de Tierra del Fuego investiga si la mujer tomó la moto sin autorización de los guías tal como trascendió en un primer momento o si por el contrario la habían autorizado y no contaba con las medidas de seguridad adecuadas.



El hecho ocurrió el viernes pasado al mediodía, cuando la turista de nacionalidad china de nombre Minlan Liu, de 43 años, se encontraba en el centro invernal junto a sus hijos de 7 y 10 años y abordó una de las motos de nieve que se utilizan en el centro para realizar las excursiones. Según se reconstruyó a partir de testigos, a pocos metros de haber arrancado salió de la senda y colisionó cerca de un árbol dejándole un golpe que le causó la muerte. El mayor de los hijos, en tanto, se encuentra en terapia intensiva, mientras que la menor resultó ilesa.



“Desde el Centro Invernal sostienen que la señora había subido sin el consentimiento de los dueños del lugar, que abordaron el vehículo y salieron sin el consentimiento”, detalló hoy el comisario Cristian Méndez de la seccional Tercera de Ushuaia, que tiene jurisdicción sobre el área del centro invernal e intervino el día de la tragedia.



“A pocos metros de donde estaban las motos destinadas a la excursión, ella se sale del carril, porque no era el camino que debía seguir. Se tiene que determinar en qué circunstancias la mujer accedió, si tenía los permisos, si tenía los elementos de seguridad, eso está todo en proceso. Después lo va a determinar la Justicia, si hay o no una negligencia o imprudencia por parte de la víctima o del Centro Invernal”, detalló Méndez hoy, en declaraciones al programa “Línea Directa” de FM Master’s, radio de la capital fueguina.



Según un parte difundido por la policía provincial, al llegar los efectivos al centro invernal ubicado sobre la Ruta Nacional 3, la mujer ya estaba sin vida mientras los accidentados recibían la asistencia de médicos y bomberos que llegaron hasta la zona.



Actividades en moto de nieve

Según consta en el comunicado difundido por la policía provincial, el encargado del Centro Invernal, Juan Batista Lovese, informó que horas antes del accidente recibió un contingente de turistas, y en la recepción se procedió a explicar que no podían realizar actividades en la moto de nieve ya que no presentaba las prendas correspondientes y estaba con dos menores de edad.



Según detalla el mismo comunicado policial, desde el centro recreativo explicaron que la turista y los niños se quedaron realizando otras actividades de menor riesgo en el predio, en un sector próximo adonde se encontraban estacionadas motos de nieve en fila para que otros turistas realicen el recorrido. En el parte se informa que el coordinador del centro, Pablo Ruiz declaró que la pasajera fue informada que no podía realizar la excursión, sin embargo luego fue testigo cómo, junto a sus hijos, emprendió la marcha por el camino para terminar colisionando pocos metros después.



“Nosotros seguimos recabando testimonios, la hija menor está fuera de peligro, y el hijo que está aún en terapia intensiva. Son los principales testigos y estamos esperando tomarles declaraciones”, detalló el comisario a cargo de la recolección de la prueba, y aseguró que los niños están acompañados por su padre y asistidos por un intérprete para poder mantener una comunicación fluida.



“Se tiene que determinar en qué circunstancias la mujer accedió, si tenía los permisos, si tenía los elementos de seguridad, eso está todo en proceso, después lo va a determinar la Justicia, si hay o no una negligencia o imprudencia por parte de la víctima o del Centro Invernal”, detalló el comisario.



La investigación es llevada adelante por el juzgado de Instrucción N° 3 a cargo de Federico Vidal, y el lunes la causa quedó en manos del fiscal Nicolás Arias.



El fiscal subrogante Fernando Ballester Bidau ya había elevado un requerimiento solicitando medidas. Se investiga también si la mujer tomó la moto sin autorización de los guías o si por el contrario había sido autorizada.