“Es gratificante”, reconoció el dueño de la oveja que tuvo dos partos múltiples

Una oveja “fértil y poliéstrica”

: en septiembre había dado a luz a cinco corderos y, a comienzos de julio, la misma madre tuvo cuatro crías.visitó el establecimiento rural San Miguel, ubicado en la localidad de Sauce Pinto, a pocos kilómetros de Paraná, para conocer la historia dese mostró “sorprendido y contento” porque “la misma oveja volvió a sorprender, después de un parto inicial de quintillizos, el 4 de julio tuvo cuatrillizos”.“La oveja `súper-mamá´ llegó a nuestra cabaña proveniente de un establecimiento de Misiones y siendo una borrega; su primer servicio fue por un carnero puro de pedigree, en el que dio quintillizos y, cuando se volvió a servir, con otro puro de pedigree, dio cuatrillizos”, repasó Pinto al remarcar que la fertilidad radica enEsta situación es inusual ya que los partos de ovejas suelen ser simples o de gemelos. De hecho, Pinto destacó que la oveja `súper-mamá´ es el emblema de la cabaña porque, si bien ya registraron nacimientos de mellizos y trillizos,contó y aclaró que “la alimentación es fundamental”. Pinto hizo hincapié en “la atención, el cariño y la fertilidad de la súper madre”.La raza Santa Inés es originaria del noreste de Brasil e ingresó hace un par de años al país; entre las características de estos ovinos se destaca es que es una raza de pelo, que no tiene lana; tiene un muy buen rendimiento carnicero; y su impulsor en la Argentina es Sergio Taffarel, quien la cría en establecimientos entrerrianos.“Es una oveja netamente carnicera, que no tiene lana; muy lechera y dócil para manejar”, completó Alexis Pinto, quien acompaña a su padre en la crianza de los ovinos. En la oportunidad, el joven reconoció queporque está con ellos durante todo el día. De hecho, contó que a la oveja que se convirtió en noticia la llama “la mamá de los quinti”.“Arrancamos de 0 porque no teníamos experiencia, pero todos los días y constantemente vamos aprendiendo porque, en la evolución, es prueba y error”, sintetizó en relación a los inicios del establecimiento dedicado a la agricultura y la ganadería ovina.Respecto a la gestación, el productor repasó que “a veces se puede prever, pero es complicado hacer las ecografías y queda a la suerte”. “Las ovejas tienen una habilidad bastante maternal y la raza en sí es lechera, con lo cual, lleva los cuatro al pie, como los hizo con los cinco anteriores, hasta el destete, que es a los 90/100 días”, especificó Pinto.Y agregó: “Cuando son partos múltiples, tienden a tener bajo peso y menos movilidad, con lo cual, es fundamental que calostren porque esa es su fuente de defensa”. “En los primeros días, cada dos horas, sacamos calostro y, con una sonda, le dimos las primeras ayudas. A la fecha están al pie de su madre y los rota ella misma”, contó aFinalmente, Pinto dio cuenta de sus proyecciones “para que la raza evolucione y crezca en el país, además de atraer socios a la asociación para tratar de crecer” porque, a la fecha, “Brasil ocupa el puesto número 1, le sigue Paraguay y Argentina recién comienza con la producción de la raza”.