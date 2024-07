Prohibieron venta de varias marcas de golosinas, sopas instantáneas y aderezos

ANMAT prohibió la venta de los productos rotulados como:

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de varias golosinas, sopas instantáneas y aderezos. Los productos carecen de registros sanitarios, por lo que son considerados ilegales.A través de la disposición 6806/2024, publicada en el Boletín Oficial, el organismo sanitario indicó que "por tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República".Según el texto oficial, las actuaciones se iniciaron a partir de una notificación de la Superior Unidad de Bromatología Provincial (SUNIBROM) de la provincia de Jujuy sobre los productos. Luego, en el marco de un control realizado por la Dirección Provincial de Control Productivo y Comercial, tomaron muestras de los productos investigados para verificar la información que se exhibe en los mismos.Sobre esto, el Servicio de Evaluación y Registro de Alimentos, Establecimientos, Envases y Materiales en Contacto con Alimentos del INAL informó que los rótulos no presentan datos del importador en Argentina (razón social; Registro Nacional de Establecimiento (RNE); domicilio legal del titular) ni datos del Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA).Por esa razón, y a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, la ANMAT dispuso: "Prohíbese la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en plataformas de venta en línea", de las golosinas, sopas instantáneas y aderezos.-Gomitas de gelatina sabor a frutas, frutilla, uva, Tongue Gummies, marca: Candy Loka-Gomitas de gelatina sabor a frutas, frutilla, manzana, uva - Fruity Flavor, Student Kits, Styling Gummies - marca: Candy Loka.-Gomita blanda sabor frutilla, arándanos, sandía, mango y uva, Explosion, 3D Bursting Ball, marca: Toty.-Gomita blanda sabor frutilla, sandía, uva, mangos, marca: Toty.-Mini gelatinas diferentes sabores a frutas, manzana, mango, fresa, uva, piña, marca: Assorted - Shanggao.-Mini gelatina sabor fruta (mango, uva, frutilla, manzana y piña), Dra. Looka, marca: Assorted, Fabricante: Shanggao Richwant Trading Co.-Barrita extruida rellena con crema y bañada con cobertura sabor a chocolate, Golazo, marca: Ambrosoli.-Mezcla de harina de cereales extruidos de maíz, arroz, cebada, quinua, kiwicha, trigo, avena con azúcar, sabor vainilla, canela, 7 semillas, Instantáneo, marca: Inca Sur-Extruidos de maíz cubierto con chocolate, Grageas de chocolate, marca: Carlita-Ajo en polvo, Powder, marca: Sazón Korr-Sopa instantánea con fideos sabor costilla de res, Aji-no-men, marca: Ajinomoto-Sopa instantánea con fideos sabor carne picante, Aji-no-men, marca: Ajinomoto-Sopa instantánea con fideos sabor pollo, Aji-no-men, marca: Ajinomoto.-Sopa instantánea con fideos sabor gallina picante, Aji-no-men, marca: Ajinomoto-Pipocas de maíz con sabor a mantequilla, marca: PI-PO-SAL.-Sal de condimentos, Cúrcuma. Palillo Sazonado Amarillito, marca: Sibarita.-Ají panca sin picante, Sal de condimentos, Sazonador, marca: Sibarita.-Fideo fortificado, marca Famosa-Caramelo blando de diferentes sabores (manzana, fresa, naranja, uva y piña), marca: Jennk.-Gomita blanda sabor frutilla, arándanos, sandía, mango y uva, Soft Fruit Candy, marca: Saam.-Gomitas de gelatina sabor a frutas frutilla, manzana, uva - Egg Jelly, marca: Candy Loka,-Goma de mascar sabor frutilla, manzana, naranja, marca: Candy Loka-Caramelo duro sabores frutilla, naranja, uva, Huevo Saurus Sorpresa, marca: Candy Loka.A través de la disposición 6815/2024, la ANMAT prohibió un producto identificado como "Implantes RB SRL- Tornillo de interferencia p/LCA. TI – ANMAT Cert – producto médico autorizado por la ANMAT PM 1378-01 – TITANIO – Esterilización por ETO".La investigación comenzó luego de que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEGMPS) informara que realizó una inspección de rutina en el establecimiento ORTOPEDIA VIKINGO de Sanoner Cristian Martin, el cual cuanta con la habilitación del organismo como distribuidor de productos médicos.Tras una recorrida en el lugar, se observó que un tornillo en doble bolsa tipo pouch identificado, el cual se procedió a retirar en carácter de muestra para verificar de legitimidad. La responsable de la firma aclaró que el producto difería en formato, el lote no coincidía con ninguno fabricado por implantes RB ni con la técnica utilizada.En consecuencia y a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos respeto de los cuales se desconoce su origen, seguridad y eficacia, la ANMAT dispuso: