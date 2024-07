Se cumplieron 50 días de la última vez que fue visto con vida Enrique Fabiani, quien fue a cazar junto a un grupo de amigos y finalmente no se reencontró con ellos. Se encontraba en la estancia “La Criolla”, dentro del departamento Villaguay. Desde aquel día, no hubo ningún indicio de dónde podría encontrarse con o sin vida.. “Al Procurador García le pedimos por quinta y última vez que, atendiendo a la complejidad de la causa y a la gravedad institucional que la misma reviste, disponga la dedicación exclusiva del fiscal de la causa, Mauro Quirolo, y lo exima de llevar el despacho de las restantes, es decir, que se dedique tiempo completo a esta causa y que las demás sean tramitadas por las dos fiscales que existen en la jurisdicción de Villaguay”, manifestó.“Un pedido absolutamente lógico, atendible y muy razonable, porque en estas situaciones de emergencia ante casos tan complejos y pocos habituales, siempre se suele eximir al fiscal de tener que estar lidiando en el despacho de cientos de causas, donde entran 70 por turno y más de 200 por mes”, agregó.Con respecto a los operativos, comentó: “No satisface las expectativas que teníamos puesta. Creí que iba a hacer una búsqueda más intensa, profunda y aguda. En un principio, había entendido que iban a trabajar con máquinas excavadoras para que, donde hiciera falta meter la pala mecánica en un determinado lugar para remover tierra ante indicios de posible existencia de alguna parte de resto humano, se iba a hacer, pero fue una búsqueda a reglamento ya que fue bastante superficial”.Por último, se refirió a la investigación: “Va a ir por muchos lugares, es decir, no se descartará ninguna hipótesis. Se prioriza la zona de pradera porque, según dos contratistas rurales, lo vieron dentro de un camino interno del campo de Lodi”.