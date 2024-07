Sigue paralizada la producción en la planta de FADEMI

El conflicto salarial y gremial entre la empresa que produce las baterías Clorex, Electroquímica Villa, Oslo, Nativa, Norte, Powerlite, Kawa y Eco Spada continúa por tercera semana y mantiene parada la fábrica de Dalmaso 399, en Larroque, donde trabajan más de 70 personas.Oscar Casco, secretario general del Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana, indicó que siguen abiertos al diálogo con la firma FADEMI de Larroque pero que mantienen el paro de actividades por segunda semana consecutiva en reclamo de mejoras salariales y que se levanten las suspensiones a operarios sancionados.La empresa, en tanto, asegura que esta medida gremial bloquea la producción y que de persistir el paro se insistirá en el descuento de los días no trabajados.En el centro del conflicto está la paritaria salarial: FADEMI dice que comenzará el 7 de agosto, pero Oscar Casco expresó que "ya comenzó, hubo dos audiencias en Zárate a las que no se presentó la empresa. Estuvo el sindicato y otras empresas de la actividad de la rama baterias en una negociación nacional. La nueva audiencia se fijó para el 7 de agosto".Según el titular del gremio lo que se "pide es el costo de vida más un 6 % anual, divido en dos cuotas aplicadas a diciembre", es decir, la inflación de cada mes y sobre ese porcentaje 6 puntos extras para no perder costo de vida. En 2023 sería un aumento del 217%.Casco remarcó que "el conflicto se inicia por medidas de seguridad que la empresa no estaba cumpliendo ya que los equipos estaban deteriorados. Al no tener respuesta al pedido de recambio, los trabajadores dejaron de hacer sus tareas por el riesgo laboral. Se denunció ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia, se hicieron cuatro inspecciones y se le dieron 15 días para solucionar la situación en esos sectores. La empresa no les distribuyó tareas a esos operarios, les descontó los días y arrancó con sanciones que profundizaron el conflicto".Agregó que "los trabajadores reclaman los haberes que les descontaron y que les levanten las suspensiones que hizo la empresa como sanción. Hasta que no se revea esto se mantiene el paro, porque el tema paritario va por otro expediente porque nada tiene que ver".Desde el Sindicato de Químicos y Petroquímicos de Zárate denuncian que el "Ministerio de Trabajo no está interviniendo y solo se realizó una audiencia en Paraná. Presentamos un escrito porque la planta está paralizada, por lo tanto, saben cuál es la situación actual. La Secretaria de Trabajo de Gualeguaychú solo recibe y manda papeles, pero no genera dialogo entre las partes y que el conflicto se corrija".Casco recordó aque "hicimos una marcha en Larroque, dejamos una nota explicando la realidad laboral a la viceintendente Estela Petelin para que cuenten la verdad y no lo que cuenta la empresa". A su vez, cruzó a FADEMI por el comunicado donde aseguró que "en promedio, los sueldos de los trabajadores rondan los 2 millones de pesos por mes" y respondió que "ganan lo que ganan porque hay un convenio nacional en aplicación que fija la cifra para la rama baterías".Sin embargo, a diferencia de FADEMI, Oscar Casco precisó que "hay un preacuerdo con Unión Bat, otra firma y Unilever. Se están aplicando los acuerdos, más allá que no esté cerrada la paritaria. No hay conflicto en ninguna otra planta de Gualeguaychú, el único es en Larroque. Es un acuerdo en la misma línea, un ajuste por inflación con una claúsula gatillo a mes vencido y las dos cuotas de recomposición y están vigentes hasta abril del año que viene".Finalmente, cuestionó que "la familia De Miguel -dueña de FADEMI- parece que quiere volver atrás, que sepan que los teléfonos están abiertos para una salida al conflicto dentro de lo que dice la ley".