Perdió el control del auto y terminó adentro de una casa

Un automovilista que circulaba por Garibaldi y Paraguay, de Rosario, perdió el control de su vehículo y chocó contra la pared de la ochava, donde quedó incrustado. No hubo heridos y el conductor resultó ileso.



El accidente se produjo en la tarde de este lunes, cuando un Volkswagen Suran que transitaba por barrio Matheu se estrelló contra la pared. El conductor alcanzó a esquivar un poste de alumbrado público pero no pudo frenar y chocó violentamente contra la ochava.



El impacto provocó un gran agujero en la pared, y el auto terminó con la trompa dentro de la propiedad. La dueña de casa quedó muy asustada tras el choque, pero personal de emergencias la asistió y encontró todos los parámetros normales.



El conductor resultó ileso.



"Mi mamá estaba desesperada, se asustó mucho", contó el hijo de la dueña de casa.



Sostuvo que el auto no dejó "ninguna marca de frenos" en el asfalto y afirmó que el conductor que protagonizó el incidente le dijo "que no había podido frenar. Son cosas que pasan". (La Capital)