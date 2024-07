Un obrero quedó atrapado tras un derrumbe y lo rescataron luego de varias horas

Los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires rescataron al obrero de 21 años que había quedado bajo los escombros tras el derrumbe de una obra en construcción, en el barrio porteño de Belgrano, y fue derivado de inmediato al Hospital Pirovano, al tiempo que otro que también resultó herido fue llevado en grave estado al mismo nosocomio.El incidente ocurrió sobre la calle Cramer al 1600 y las autoridades indicaron a Noticias Argentinas que el joven identificado como Lautaro Leguizamón fue salvado tras varias horas de operativo que llevaron a cabo rescatistas, bomberos, SAME y Policía de la Ciudad.Acerca del obrero atrapado entre los escombros, Alberto Crescenti, titular del SAME, había detallado: "Está lúcido y estamos tratando de rescatarlo cuanto antes".“Fue un trabajo de ladrillo a ladrillo y finalmente se lo pudo extraer en muy buenas condiciones. Estuvo totalmente consciente en todo momento”, afirmó un bombero que intervino en el operativo en diálogo con la prensa.En primer término, se confirmó que un hombre de 64 años fue rescatado y trasladado de manera urgente al Hospital Pirovano con politraumatismos.El siniestro habría ocurrido porque una de las estructuras del PH en refacción cedió.La segunda víctima estaba debajo de una losa parcialmente desmoronada. Luego, los rescatistas le colocaron un suero para mantenerlo hidratado y le suministraron medicación mientras realizaban las tareas de rescate, mientras mantenían una conversación fluida con el herido.De esta manera, los operarios realizaron trabajos minuciosos con el objetivo de evitar un eventual derrumbe.Un hombre que auxilió al obrero de 64 años se refirió al incidente y relató que trabajaba en una obra aledaña cuando escuchó un "ruido fuerte": "Subo al segundo piso y veo que la losa donde estaban trabajando los muchachos se había caído. Salto para el techo del vecino, pregunto para poder ingresar y salí corriendo con un compañero para dentro de la obra”.“Sacamos los escombros hasta que encontramos a una persona. Salió muy mal, muy lastimada, muy shockeado estaba. Me lo colgué encima y lo saqué. Se les vino todo encima. Nosotros salimos corriendo para ahí sin pensar en los riesgos para ayudar”, agregó en declaraciones a la prensa.