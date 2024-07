Nueva función de Whatsapp: qué es “Meta AI” y cómo se usa

Meta AI es la nueva inteligencia artificial de la empresa que lidera Mark Zuckerberg que está diseñada para aplicarse en WhatsApp, Instagram, Facebook y Messenger para asistir a usuarios y a los chats. Sus usos son múltiples y poco a poco los usuarios de distintas partes del mundo pueden empezar a aprovecharlas.Esta nueva tecnología de Meta fue creada a sobre Llama 3, que es uno de los sistemas de inteligencia artificial de la empresa dueña de Instagram, Facebook y otras redes sociales y apps. Este modelo avanzado de IA es capaz de razonar de forma compleja, seguir instrucciones, visualizar ideas y resolver problemas matizados. Es utilizado en esta nueva herramienta y el resultado es un chat que tiene algunas diferencias con otro tipo de sistemas de esta índole, como ChatGPT. ¿Cuáles? A continuación los detalles.Desde hace un tiempo, Meta empezó a expandir su versión Beta de esta plataforma. Muchos usuarios en la Argentina encontraron en el extremo superior de su menú principal de WhatsApp un círculo azul, el cual servía para escribir consultas y tareas especializadas. Esta función no está disponible para todos, pero algunos tuvieron la posibilidad de probarla.¿De qué se trata? Meta AI es una inteligencia artificial que la empresa acopló a la app de mensajería y a las redes más utilizadas del país. En particular, colabora con distintas tareas como:• Responder consultas de información.• Generar imágenes y videos.• Sugerir recomendaciones.• Acceder a información en tiempo real.Este sistema es uno de los asistentes de inteligencia artificial más modernos del mundo y se encuentra disponible de forma gratuita. Cada vez se puede utilizar en más países y con más funciones. Se puede utilizar tanto en WhatsApp como en Facebook, Instagram y Messenger para realizar tareas, y, según Meta, “para conectar mejor con lo que te interesa a vos”.“¿Estás planeando una salida con amigos? Preguntale a Meta AI qué restaurante recomienda con vista al atardecer y opciones veganas. ¿Estás organizando una escapada de fin de semana? Pídele a Meta AI que busque conciertos para el sábado por la noche. ¿Estás estudiando a último momento para un examen? Preguntale a Meta AI las preguntas que no sepas. ¿Estás mudándote a tu primer departamento? Pedile a Meta AI que ‘imagine’ la estética que te gusta y generará algunas fotos de inspiración para comprar muebles”, explica la empresa liderada por Mark Zuckerberg.Meta AI se puede utilizar en distintos espacios dentro de las redes sociales o apps de la empresa:• En la web• En WhatsApp• En Facebook• En Instagram• En Messenger• La forma de usarla varía dependiendo de cada lugar. Por ejemplo, en WhatsApp se puede pedir información, imágenes o respuestas a modo de conversación, en el extremo superior del menú con todos los chats, como si fuera un contacto más. A su vez, en esta app como en las redes sociales mencionadas, se puede utilizar en chats grupales o con otros contactos simplemente escribiendo “@MetaAI” y la consulta pertinente.También, se puede utilizar en la barra de búsqueda: clickeando la barra de buscar y solicitando lo necesario, Meta AI devolverá la respuesta. Asimismo, esta herramienta ofrece consultas recurrentes en los posteos de los mismos contenidos de las redes, como se ve en la imagen de arriba.• Una de las diferencias más grandes con otros chats similares, además de estar acoplado a las apps más utilizadas en el mundo, es que sus respuestas son más concretas y utilizan información en línea. Incluso, ofrece distintos links a sitios web para ampliar las respuestas. (La Nación)