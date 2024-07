Le prendió fuego a la moto cuando le pidieron el carnet en un control policial

Un joven fue detenido este miércoles a la noche luego de que, en el marco de un operativo policial de control vehicular, prendió fuego su moto ante la posibilidad de que fuera remitida al corralón por falta de licencia de conducir.



Identificado como M.R, de 32 años, el hombre conducía su moto Honda Titán cuando, cerca de las 22.30 fue interceptado por personal policial en avenida Sabin y Juan José Paso, lugar en el que se estaba desarrollando un control de tránsito de rutina, según confirmaron fuentes oficiales a El Tres. Desde la división de la Policía Motorizada, el hombre, que estaba acompañado por la esposa, exhibió la documentación del vehículo, pero no así la licencia de conducir.



De acuerdo a la versión policial, el motociclista admitió que no contaba con el carnet. En consecuencia, se procedió a remitir el rodado al corralón. Fue en ese momento, que M.R sacó un encendedor y prendió fuego su propia moto.



Las llamas envolvieron rápidamente la motocicleta y lograron ser extinguidas gracias a la intervención de los bomberos. El dueño y responsable del incendio fue detenido y conducido a la seccional 10ª. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos.