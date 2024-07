Habló el padre de la “influencer” asesinada: “el dolor me parte el alma”, dijo

La Justicia investiga como femicidio la muerte de Catalina Gutiérrez, una joven estudiante cordobesa, que había organizado reunirse con sus amigas en el Patio Olmos, pero nunca llegó a destino.Su familia no sale del shock. Oriundos de la localidad de Achiras, su papá Marcelo es un reconocido arquitecto quien trabajó recientemente en las obras del nuevo Concejo Deliberante.En diálogo con ElDoce.tv, Marcelo Gutiérrez dijo que “jamás se hubiera imaginado vivir una situación como esta” y mucho menos que una persona a la que conocían muy bien en su casa fuera la presunta responsable del hecho.“Ese chico venía mil veces a mi casa, a comer, a cenar, lo ha invitado mi hija, en algunos momentos en la Facultad como amigos. No podemos entenderlo, el dolor me parte el alma”, dijo en diálogo con ese medio.“Mi hija era una diosa, una excelente hija, divina, alegre, una estudiante perfecta. Anoche se iba a jugar al bowling con sus amigos y nunca más volvió, una cosa increíble”, agregó.“Quiero justicia y que ese demente, por qué no sé cómo llamar a esa persona, que se pudra en la cárcel. No se merece vivir en esta sociedad, es un enfermo mental”, señaló.“Es un dolor que no sé cómo vamos a seguir”, dijo. Agregó que nunca pensó que la persona que está apuntada como el presunto autor del femicidio fuera a hacer una cosa como esta.“Mi mujer empezó a sentir algo raro anoche, como buena mamá tenía un presentimiento malo porque la llamaba y no contestaba. Hicimos la denuncia en la Policía y la verdad es que se portaron muy bien, a la media hora estaba ubicado el auto, pero lamentablemente ya había sucedido lo que sucedió”, dijo.“No quiero saber los detalles, me interesaría que ella está conmigo y eso no va a suceder”, remarcó.Catalina tenía una intensa actividad en redes sociales. Su cuenta de Instagram tiene más de 83 mil seguidores. Según fuentes cercanas a la víctima, la joven habría estado de novia con un compañero de la facultad. Sin embargo, las sospechas recayeron sobre Néstor Daniel Aguiilar Soto, quién la habría acosado. Mucho tiempo antes Catalina tuvo un noviazgo de siete años con un joven de Achiras.Desde la Facultad de Arquitectura enviaron sus condolencias a la familia y publicarán un obituario. Además, trascendió que no existían denuncias previas de antecedentes que involucraran tanto a la víctima como al detenido.El área de Género de la casa de estudios trabaja en el tema desde que se conoció el hecho. El foco será la tarea de contención de compañeros y alumnos de la víctima.Mientras que desde la comunidad educativa religiosa donde es exalumna se mostraron están consternados por la noticia y evalúan realizar una misa con las alumnas.