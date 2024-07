Otorgaron detención domiciliaria a rugbiers franceses acusados de abuso sexual

La Justicia de Mendoza otorgó este miércoles el beneficio de la detención domiciliaria a los rugbiers franceses acusados de abuso. Además dispuso que Hugo Auradou (20) y Oscar Jegou (21) lleven tobilleras electrónicas de monitoreo, mientras se lleva adelante el proceso de investigación por el presunto abuso sexual a una mujer mendocina de 39 años, ocurrido luego el domingo 7 de julio en la madrugada.



La fiscalía además solicitó el pago de una caución por 5 millones de pesos a cada uno y la prohibición de que salgan del país mientras se lleva adelante la investigación. El resultado de las pericias psicológicas a la madre de Auradou y a los dos detenidos fue clave para la decisión de la Justicia de Mendoza. Esta se hará efectiva en el transcurso de este miércoles y se reservó con total hermetismo el paradero de los rugbiers franceses en pos de cuidar su integridad física y no ser molestados por la prensa ya que el caso tiene un fuerte impacto internacional.



De esta manera los deportistas que pertenecen a la Federación Francesa de Rugby tuvieron que entregar en custodia los pasaportes para dejar garantías de que no existe peligro de fuga.



Mientras estén alojados en una casa particular alquilada en Mendoza se espera el avance de las pericias psicológicas para la mujer que los denunció, que serán trascendentales para establecer el perfil psicológico de ambos jóvenes y determinar si la querellante tiene estrés post traumático compatible con signos de abuso sexual.



El comunicado del Ministerio Público Fiscal

"Por el presente, se les informa que en el día de la fecha, miércoles 17 de julio, se otorgó la detención domiciliaria a los dos ciudadanos franceses que se encuentran detenidos por el delito de presunto abuso sexual agravado.



"Teniendo en cuenta el nivel de prueba alcanzado y la inexistencia de riesgo procesal, resulta viable el otorgamiento de la detención domiciliaria con una caución personal para cada uno de ellos. Asimismo, ambos contarán con pulseras de movimientos.



"Por otra parte y en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia de Mendoza, se ha realizado la encuesta ambiental correspondiente tanto del lugar como de la persona que va a ejercer el rol de cuidadora de los mencionados ciudadanos extranjeros.



"Se aclara que tal decisión ha sido emanada desde la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual con el acuerdo del Fiscal en Jefe Subrogante de esa Unidad Fiscal".



La denuncia por abuso sexual

Los detalles de la presunta golpiza y violación de una mujer mendocina por parte de los dos jugadores de la selección frances de rugby ha tenido repercusión en la prensa internacional. “La ahorcaron, la abusaron y la arrastraron por el suelo”, contó Natacha Romano, la abogada de la denunciante. Romano detalló que la agresión tuvo lugar el domingo 7 de julio por la madrugada en la habitación del hotel en el que se hospedaban los rugbiers en Mendoza. La defensa de los jugadores proclama que son inocentes.



Los ‘Bleus’ dirigidos por Fabien Galthié llegaron a Argentina una semana antes. El sábado 6 de julio, los franceses ganaron el partido amistoso disputado contra Los Pumas en Mendoza y parte del equipo salió a celebrarlo en una discoteca a la noche. Según la denuncia, la víctima conoció allí a Jegou, quien la invitó a tomar un trago. Al poco tiempo se sintió mareada, pero accedió a acompañarlo al hotel.



La abogada relató que la mujer entró en la habitación sólo con Jegou, quien abusó de ella primero en solitario y después junto a su compañero de equipo. “A los 40 minutos ingresa en la habitación el segundo rugbier, Auradou. Quien le abre la puerta es Oscar, la víctima no estaba en conocimiento de que iba a entrar. Y de inmediato esta persona comienza a abusarla, lo hacen los dos al mismo tiempo”, declaró Romano. “Ella declara que entró en shock. Que el primer atacante intentó ahorcarla y que lo mismo hizo el segundo”, continuó.



La denunciante, cuya identidad se mantiene en reserva, se presentó en la comisaría el domingo 7 de julio por la tarde y acompañó su declaración con estudios forenses que dan cuenta de golpes, mordiscos y arañazos. “La lesión más visible ha sido el golpe de puño que tiene marcado en uno de los ojos. También tiene hematomas en el cuello, en el mentón, en sus pechos, en las piernas, en la espalda”, detalló Romano. “Si bien lo más gravoso de estos delitos es el abuso sexual con acceso carnal, la violencia con la que han actuado estos dos hombres ha sido despiadada por las lesiones físicas que le produjeron”, subrayó.



La policía detuvo a Jegou y Auradou en Buenos Aires, antes de que el equipo viajase a Uruguay. Luego fueron trasladados a Mendoza para la audiencia imputativa.



La jefa de delitos contra la integridad sexual, Daniela Chahler, sostuvo que “hay elementos contundentes” en la declaración de la víctima que se corresponden con lo constatado por el Cuerpo Médico Forense. “Además del abuso, estamos hablando de una mujer que fue brutalmente golpeada”, dijo Chaler.



Un defensor con vínculos con el gobierno nacional

Los rugbiers niegan las acusaciones en su contra y el abogado defensor, Rafael Cúneo Libarona, sostiene que tiene pruebas que pueden cambiar el curso de la investigación. “Confío en su inocencia”, declaró el letrado, quien es hermano del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. El abogado denunció que que los rugbiers están estigmatizados en Argentina, en especial tras el asesinato a golpes de Fernández Báez Sosa, un joven de 18 años, en Villa Gessel. “Porque existan chicos que han golpeado en Villa Gesell no significa que todos los jugadores de rugby sean golpeadores. La estigmatización y la generalización no colabora”, dijo Cuneo Libarona.



El caso tuvo gran repercusión también en Francia. “Si la investigación establece los hechos alegados, éstos constituyen una atrocidad indescriptible”, escribió en sus redes sociales Amélie Oudéa Castéra, ministra francesa de Deportes. “Si las acusaciones son ciertas, son increíblemente serias. Lo primero que hay que decir es pensar en la joven. Esto va en contra de todo lo que el rugby es, hace y construye”, coincidió Florian Grill, presidente de la Federación Francesa de Rugby.