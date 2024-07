Incendios en Córdoba: ya son 5.500 las hectáreas afectadas

Sigue la lucha por combatir el fuego en el Champaquí ??



?? Desde el domingo la situación es CRÍTICA. El incendio en la zona sur del Cerro Champaquí, ubicado en el valle de Traslasierra, afecta unas 60 hectáreas y bomberos de Córdoba luchan por extinguirlo. pic.twitter.com/tNhLlAMN2B — Hoy día Cordoba (@hoydiacordoba) July 16, 2024

?? Ayer en zona del Cerro Blanco, Córdoba hacia el sur de Los Linderos.



? Jere Sueldo Publicado por Meteorología Argentina y mundial en Miércoles, 17 de julio de 2024

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil informó este mediodía que 275 bomberos voluntarios continúan trabajando para extinguir el incendio que se desarrolla en las Sierras Grandes, zona de Cerro Champaquí.Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riego Climático, detalló que ya son 5.500 las hectáreas afectadas por el fuego y que a esta hora el foco ígneo se dirige al sur.Hasta el momento no hay personas evacuadas y el fuego no implica riesgo para viviendas.“Los bomberos voluntarios están haciendo un gran trabajo desde hace 4 días y esperamos que las ráfagas de viento norte no sean tan altas para poder seguir trabajando”, sostuvo el funcionario.Hasta el momento, entre bomberos voluntarios y personal en la base de operaciones, más de 300 personas están abocadas al operativo. “Estamos trabajando bien, ya no se ven tanto las columnas de humo que se veían, esto no quiere decir que esté controlado todavía”, aclaró Schreiner.La Provincia dispuso una base operativa en Yacanto, conformada por el Comando Único de Operaciones de Argentina, autoridades de las agrupaciones regionales, Protección Civil de la provincia, la ETAC y del Plan Integral de Manejo del Fuego.Desde la Secretaría remarcaron que hasta el momento no hay personas evacuadas y que el fuego no implica riesgo para viviendas.