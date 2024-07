Prohíben venta de otro dos repelentes de insectos y de un destapador de cañerías

Sociedad Prohibieron la venta en todo el país de otra marca de repelente de insectos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de un destapador de cañerías y de dos repelentes de insectos.En el primer documento, el 6222/2024, ANMAT vedó "el uso, la comercialización y la publicidad en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica deSe trata, en específico, del producto. La medida argumenta que "el producto no se encuentra inscripto ante la ANMAT y que no se identifica (ningún) establecimiento responsable habilitado" por el organismo para su venta.Ante esto, la normativa recalcó que, hasta tanto se regularice la situación, no se avala la "elaboración, tenencia, fraccionamiento, circulación, distribución y entrega al público" de este tipo de producto "impuro o ilegítimo”, dado que se desconoce su origen y además carece de registro sanitario. "No se puede garantizar su calidad, seguridad y eficacia", indicaron desde la Administración.Por su parte, también se aplicó la misma medida con la venta deen todos los lotes, presentaciones y contenidos netos. "No es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable", advirtieron desde el organismo.El artículo 1° de la Disposición 6232/2024 indica: "Prohíbase el uso, la comercialización, la publicidad, la distribución en todo el territorio nacional y la publicación en plataformas de venta en línea de todos los lotes, presentaciones y contenidos netos del producto falsificado de origen nacional que posee las siguientes características: se comercializa en botella cilíndrica, el etiquetado se presenta sólo en la cara frontal y tiene fondo naranja en la parte superior y blanco en la parte inferior. La fecha de vencimiento se presenta en la parte inferior de la etiqueta delantera y se identifica fraudulentamente bajo la denominación “REPELENTE DE INSECTOS, marca REPE WELS PLUS".Por último, la Disposición 6234/2024 prohibió "el uso, la comercialización, la publicidad, la distribución en todo el territorio nacional y la publicación en plataformas de venta en línea del repelente de insectos de origen nacional, en todos los lotes, presentaciones y contenidos netos:En los considerandos de la normativa, ANMAT explicó, entre otras cosas, que "se trata de un repelente de insectos ilegítimos no inscripto ante la ANMAT para el que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración".