Cuál fue el partido que acabó con Fútbol Libre y cómo llegaron a su creador

El bloqueo a los sitios de Fútbol Libre y la detención del creador de Megadeportes

Sociedad La Justicia ordenó bloquear los sitios que transmitían fútbol de forma ilegal

Este miércoles, tras un importante operativo en Mendoza en el que detuvieron a un joven de 23 años, la Justicia les dio un duro golpe a los sitios de retransmisiones piratas de fútbol online. Con la orden de bloquear más de 50 dominios de Fútbol Libre y también los de Megadeportes -quien cayó fue su creador-, se dio el puntapié inicial, aunque queda por delante un largo camino en la lucha contra este tipo de actividad ilegal.“En algún momento se cayó Fútbol Libre y lo levantaron de vuelta. Si no metés presa a la gente, les sacás las computadoras y les rompés la infraestructura informática, en minutos levantan de nuevo las páginas con un nuevo url. En el caso de Fútbol Libre fue así. La página primero mutó a Libre Fútbol, después a Libre fútbol Online... Le van cambiando de a una letrita y van subiéndola de vuelta. Se te va escapando siempre la tortuga”, advirtió en diálogo Alejandro Musso, fiscal de Cibercrimen en la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC).Esto se da de esta manera porque “cuando empieza a haber una especie de ‘marca’ ilegal, un nombre o signo distintivo con muchos adeptos que hace que la gente googlee por ese lado, toman ese nombre y lo replican para que, en las búsquedas, por semejanza, encuentren el nuevo producto”.“Por eso siempre hay alguien que tome la posta”, se resignó Musso, quien lidera la investigación.La causa lleva unos cuatro meses de desarrollo. Todo comenzó tras la denuncia de la empresa que tenía los derechos de transmisión del partido que jugó Boca Juniors en Bolivia frente a Nacional Potosí por Copa Sudamericana. Según consta en la resolución judicial que determinó los bloqueos, el streaming pirata de ese encuentro “llegó a la cantidad de 4.200.000 reproducciones, situación que generó un daño irreparable a la empresa”.“Arrancamos la causa investigando Megadeportes, a partir de un partido de Boca contra Potosí que tuvo un montón de visualizaciones. Vino la gente de Alianza Contra la Piratería Audiovisual a pedir que lo investiguemos. Fútbol Libre no estaba en nuestro horizonte en ese momento. Cuando empezamos a mirar, a hacer un scrapping, un rascado de fuentes abiertas, el que había publicado el tuit, al mirar para atrás, tenía vinculación con otras publicaciones más viejas vinculadas con Fútbol Libre. Con Libre Fútbol Online, en realidad, una de las derivaciones de Fútbol Libre. Ahí se hizo el vínculo. Analizando quién era esta persona, encontramos que tenía cuentas abiertas con ese mismo apodo y ese mismo mail en DirecTV”, contó el fiscal el paso a paso para dar con él, hasta ahora, único detenido.De acuerdo a la información que figura en la causa, unos días después de haber pirateado la transmisión del partido de Boca, hizo lo mismo con el duelo entre Racing Club y Red Bull Bragantino, tanto desde la red social X como desde los dominios de Megadeportes.Más allá de la rápida resolución y la pronta detención, ni fue tan fácil dar con el implicado ni es tan sencilla la actividad ilegal que cometía.“El fútbol no es tan sencillo de streamear, tiene varias medidas de seguridad. Cuando mirás la pantalla de DGO, tenés un montón de cosas insertas en la pantalla, que si streameás directo desde una cuenta de DirecTV, en 2 minutos te identifican quién es el usuario y te caen en tu casa. Por eso tienen que hacer algo mucho más complejo, como el joven que detuvimos, que se llama “pinchar” los CDN (Content Delivery Network). Utilizan una vulnerabilidad de la infraestructura informática del servidor central para poder meterse y transmitir directamente el contenido desde el servidor. Este chico sabía mucho de informática y programación, había entrado de ese modo”, explicó Musso.Más allá del operativo exitoso y de la dura sanción judicial, Musso no es tan optimista de cara al futuro, al menos si no se toman medidas más drásticas y con uniformidad de criterios. Como ejemplo, puso su trabajo en otra causa relacionada al juego ilegal online.“La semana pasada allanamos y detuvimos con el tema de casinos e hicimos el primer bloqueo de 110 sitios con orden judicial, que es la única forma de hacerlo realmente. Otras provincias lo intentaron de otro modo, como Santa Fe y CABA, directamente de modo administrativo, que se los negaron, y con orden del fiscal, que no sé cuál es el resultado de eso. A la mitad de esos dominios ya los levantaron de vuelta, con espejo. Lo que tenemos que hacer ahora es ir a voltear de vuelta a esta gente, pero deteniendo, secuestrándoles las cuentas y también la infraestructura que le da soporte a esta gente, los fierros informáticos”, manifestó el fiscal.Para el funcionario judicial, esa “es la única forma de quebrar la estructura, porque si no es una historia de nunca acabar”.“Los bloqueos son como tapar los agujeros del Titanic con la mano, una medida que sirve para el momento. Pero los tipos te replican en seguida. O te redireccionan, o te crean un sitio espejo”, concluyó.Este miércoles, tras un operativo en Mendoza, la Justicia ordenó bloquear los más de 50 dominios de Fútbol Libre y también los de Megadeportes, cuyo creador fue detenido.La investigación surgió a partir de una denuncia realizada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (Alianza), en el marco de una intensa lucha que llevan a cabo en todo América Latina las empresas que adquieren los derechos de las transmisiones contra la piratería online.El allanamiento realizado en el Departamento Godoy Cruz, de la provincia cuyana, fue liderado por el fiscal de Cibercrimen en la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) Alejandro Musso, quien contó con el respaldo de efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.A raíz de lo obtenido, la Justicia ordenó el bloqueo de más 50 sitios de “Futbol Libre” y los correspondientes a “Megadeportes”. El detenido fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires, en principio acusado de haber violado el derecho a la propiedad intelectual de la Ley 11.723, según le indicaron fuentes cercanas a la investigación.El acusado utilizaba el seudónimo “Kahsad” y tenía vínculo directo con la piratería que se realiza a través de los numerosos dominios de Fútbol Libre, la plataforma de streaming ilegal de eventos deportivos más popular de la región.Los investigadores identificaron que, a través del sitio “www.kahsadtvonline.blogspot.com”, se ofrecía el acceso ilegal a los contenidos deportivos con distintos enlaces, entre los que figuraban los de “Fútbol Libre”.