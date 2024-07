El papá de Loan se descompensó durante la marcha en el Obelisco

Sociedad Audios borrados e imágenes de explotación sexual infantil en el celular de Pérez

Fue un jueves intenso en Buenos Aires para José Peña, el papá de Loan. El hombre, que busca con desesperación a su hijo desde el 13 de junio pasado en el paraje rural correntino Algarrobal, se descompensó esta tarde cuando intentaba dar la vuelta a la Plaza de la República y debió ser asistido por el SAME. Lo llevaron al hospital Argerich.“Fue mucha la emoción por el recibimiento de la gente”, confirmaron allegados a José. Y contaron que, no bien comenzó a sentirse mal, lo hicieron sentarse.Enseguida, un médico de SAME en moto se acercó hasta él para asistirlo. Luego, lo acompañó hasta la ambulancia, mientras pedía a la gente que se corra para que tenga un poco más de aire.Así fue como José llegó hasta el lugar donde estaba la ambulancia del SAME, que había llegado al Obelisco por la avenida Corrientes; y se lo trasladó hasta el hospital Argerich para hacerle chequeos.El encuentro entre la funcionaria y la familia sucedió 28 días después desde que Loan, el menor de apenas 5 años, desapareció. La reunión se extendió por más de una hora y tuvo lugar en la sede gubernamental, ubicada en el cruce de México y la avenida Ingeniero Huergo, en el barrio porteño de San Telmo.El padre del niño se mostró satisfecho y optimista respecto a la investigación. “Vinimos a pedir apoyo de ella y estamos agradecidos. Es un momento difícil, por eso estamos acá, para que nos apoyen. Queremos agradecer”, señaló José Peña. Y añadió: “Loan está vivo, tiene que estar en algún punto. Esté donde esté, lo queremos encontrar, confío en la investigación”.Por su parte, la ministra aseguró: “La situación de la familia (de Loan) es difícil después de tantos días, pero creo que José se lleva la convicción de que conocemos a fondo la causa, conocemos cada detalle del terreno, cada personaje, le hemos mostrado todo”.“Nosotros no jugamos con hipótesis, nos enfocamos en el hecho central”, remarcó la titular de la cartera de Seguridad tras la conferencia de prensa que brindaron al terminar la reunión.Asimismo, este jueves, Cristina Pozzer Penzo, la jueza federal de Goya que interviene en el caso, pidió a los ciudadanos la colaboración para encontrar al nene desaparecido. Ocurrió a cuatro días de que la causa abandone el secreto de sumario.Su solicitud fue hecha a través de un audio, en el que suplicó que ante cualquier información de interés que pueda significar una pista para dar con el paradero de Loan, la gente se comunique con las autoridades.La pieza difundida se conoció este jueves, al mismo tiempo que el ministerio de Seguridad de la Nación evalúa aumentar el monto de la recompensa ofrecida por el aporte de algún dato relevante.“Queríamos pedirles a aquellas personas que tienen información de utilidad para el esclarecimiento de la desaparición del menor Loan Danilo Peña, puedan dirigirse a las autoridades judiciales federales del juzgado y la Fiscalía Federal de Goya Corrientes o a las líneas de teléfonos 142 y 145″, inició el pedido de Pozzer Penzo en el audio.Y explicó: “La finalidad es que toda la información pueda llegar a quienes están con la investigación de forma rápida y efectiva. Muchas gracias a todos”. Desde la Justicia, buscan tener la investigación lo más completa posible antes de que se levante el secreto del sumario.