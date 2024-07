"Es el invierno más crudo que me ha tocado", dijo paranaense que vive en el sur

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, popularmente conocida como la NASA publicó una foto satelital donde se ve la provincia de Santa Cruz totalmente tapada por la nieve.El monitoreo satelital es crucial para evaluar la magnitud de estas nevadas y coordinar las acciones de emergencia necesarias. Las autoridades continúan trabajando para restablecer el acceso a las rutas y asegurar la seguridad de los habitantes y viajeros en las áreas afectadas.En el programa, que se emite por lade, Yanina Escobué, paranaense que vive en Puerto San Julián, comentó cómo atraviesan la intensa ola polar.“Este miércoles y jueves empezó a aflojar un poco el frío. La máxima está llegando a 5ºC. La semana pasada la máxima era de -1ºC. Quienes están más afectados son las personas que están en una situación más precaria. En mi caso tengo vehículo para trasladarme, casa calefaccionada, pero la gente que tiene que circular caminando o estar en casas que no están bien calefaccionadas, que no tienen revoque, padecen muchísimo”, relató.Además del frío, esta semana no tuvieron agua. “Se rompió el acueducto que traslada agua al pueblo, Hace seis días que estamos sin agua. Quienes tienen aljibe o pozos en sus casas abastecen, pero hay gente que no. Están comprando bidones en el supermercado. La cañería se reventó por el frío”, dijo.Comentó que “hace 12 años que vivo acá, es el invierno más duro que me ha tocado. Las nevadas son menores, este año fue intenso. San Julián, al estar al lado de la costa, no sufre por lo general tantas nevadas. Sí las ciudades que están cerca de la cordillera”.“Para ir a trabajar tengo que prender el auto unos 15 minutos antes para que se deshiele el parabrisas, a veces se traban las puertas del auto. En San Julián no tenemos que poner cadenas al auto, pero si salimos de acá sí. Hace unas semanas hubo rutas cortadas, ahora también, habilitan las rutas en horas de sol y después se corta. Los aviones tampoco estaban saliendo ni llegando”, agregó.“San Julián es el kilómetro cero, porque es donde llegó la primera embarcación de Magallanes. Es el punto de llegada, se celebró la primera Misa donde está la simulación del barco”, indicó.Por las nevadas “se complica con el suministro de agua y el abastecimiento en los supermercados”.