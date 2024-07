Intentaron ingresar un celular a la cárcel usando una paloma

La Policía de la ciudad de Coronda detectó una paloma que no podía volar. Al observarla vieron que atado a sus patas tenía un teléfono celular.



Fue el lunes cerca de las cinco de la tarde. Personal del Comando Radioeléctrico y de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional XV con asiento en la ciudad de Coronda, departamento San Jerónimo, fueron alertados de la presencia de una paloma que no podía volar, en un comercio cercano a la cárcel.



Una empleada del comercio le contó a la Policía lo que ocurría, por lo que los agentes intentaron atraparla. Es que el animal se fue hasta un patio y techos lindantes internos. Una vez subidos a ese techo, los agentes consiguieron agarrar al ave, y dentro del envoltorio que se le había atado a sus patas, había un teléfono celular, color negro, marca Pro, sin la batería y además en su interior una resistencia y un chip.



La Policía sospecha que la intención era enviar al animal a la cárcel, pero como el teléfono era muy pesado no pudo volar.



No es la primera vez. El 23 de abril de este año y el 8 de noviembre de 2023 habían intentado enviar elementos intra muros. En el último de los casos habían sido 60 gramos de marihuana y el año pasado había sido lo mismo que este lunes: un teléfono y una resistencia, aunque no se pudo descubrir al o los autores.



Desde la cárcel de Coronda aseguran que es común la crianza de palomas desde pichonas para de algún modo domesticarlas y luego hacerlas volver al mismo lugar. El objetivo es entonces adherirles cosas para entrarlas ilegalmente, pero a mayor peso, menor es la posibilidad de concretar lo planificado. (El Ciudadano)