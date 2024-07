Joven de 25 años fallece por atragantamiento cuando almorzaba en restaurante

Qué es la maniobra de Heimlich

¿Cómo funciona la maniobra de Heimlich?

¿Cuándo se debe utilizar la maniobra de Heimlich?

¿Cómo realizar la maniobra de Heimlich?

Un trágico hecho ocurrió este lunes al mediodía en la ciudad de Córdoba: una joven cordobesa de 25 años se atragantó en un restaurante del Centro y falleció.Según informó la Policía, el hecho ocurrió en un local de la cadena Mostaza, sobre la calle General Paz. Allí, en circunstancias a establecer, la joven se atoró con un alimento que le obstruyó las vías respiratorias.Cuatro efectivos de la Fuerza, del Cuerpo de Vigilancia Especial, arribaron al lugar tras un llamado al 911 y comenzaron con las maniobras de reanimación, indicóPosteriormente, se hizo presente personal médico del 107, que continuó con las tareas durante varios minutos. Desafortunadamente, la joven no pudo ser reanimada y falleció.La maniobra de Heimlich, también conocida como compresiones abdominales, es un procedimiento de primeros auxilios que se utiliza para desobstruir las vías respiratorias cuando una persona se está ahogando por un objeto extraño. Es una técnica eficaz para salvar vidas en caso de atragantamiento.Cuando una persona se atraganta, un objeto extraño bloquea las vías respiratorias, lo que impide que el aire entre en los pulmones. La maniobra de Heimlich utiliza la presión abdominal para crear una fuerza ascendente que empuja el objeto que obstruye las vías respiratorias hacia arriba y fuera de la boca.La maniobra de Heimlich debe utilizarse solo en caso de atragantamiento grave, cuando la persona no puede respirar, toser o hablar. Si la persona está tosiendo o hablando, no es necesario realizar la maniobra de Heimlich.-Párese o póngase de rodillas detrás de la persona.-Rodee la cintura de la persona con sus brazos.-Forme un puño con una mano y coloque la otra mano sobre el puño.-Coloque su puño justo encima del ombligo de la persona.-Presione firmemente hacia adentro y hacia arriba sobre el abdomen de la persona, como si quisiera levantarla.-Repita las compresiones abdominales hasta que el objeto salga o la persona pierda el conocimiento.-Coloque al bebé boca abajo sobre su antebrazo, con la cabeza más baja que el pecho.-Dé dos palmadas en la espalda entre los omóplatos.-Si el objeto no sale, voltee al bebé boca arriba y coloque dos dedos en la parte superior de su abdomen, justo debajo del pecho.-Presione firmemente hacia adentro y hacia arriba como si quisiera levantar al bebé.-Repita las compresiones abdominales hasta que el objeto salga o el bebé pierda el conocimiento.