Feriados 2024. ¿Es feriado puente el lunes 8 de julio?

Luego de una semana atípica, con apenas dos días laborales, el próximo feriado en Argentina es 9 de Julio, un nuevo aniversario del Día de la Independencia. Pero como cae martes y es una de las fechas patrias inamovibles dentro del calendario de feriados, se plantea la duda de si el lunes 8 es “puente” o no, para disfrutar así de un nuevo fin de semana extralargo con cuatro días de descanso.



Sin embargo, este año no se dispuso feriado puente para el lunes 8 de julio, por lo que no habrá fin de semana largo oficial. Cuando el Gobierno nacional oficializó los feriados con fines turísticos de 2024, a principios de este año, dejó sentado que solamente el martes 9 de julio es feriado inamovible por el Día de la Independencia. Feriados 2024: ¿es “puente” el lunes 8 de julio? Las empresas del sector privado no están obligadas a otorgar el lunes 8 como día no laborable, aunque algunas podrían hacerlo según sus políticas internas. Se recomienda consultar con el empleador para conocer la modalidad de trabajo durante esos días. No es feriado puente.



La actividad laboral en el sector público durante el lunes 8 dependerá de las disposiciones de cada jurisdicción. Algunas provincias o municipios podrían declarar asueto administrativo, mientras que otros mantendrán la actividad normal. Calendario de feriados que quedan durante 2024 en Argentina Inamovibles



9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad



Feriados trasladables



17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional



Los fines de semana largos que quedan este año en Argentina



Desde el 11 de octubre al 13 de octubre: fin de semana largo de 3 días.

Desde el 16 de noviembre al 18 de noviembre: fin de semana largo de 3 días.