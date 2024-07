Calendario Anses: qué prestaciones se cobran en la semana del 8 al 12 de julio

El calendario de la Anses en la semana del 8 al 12 de julio

La Anses (Administración Nacional de Seguridad Social) inicia el pago de las prestaciones sociales correspondientes al mes de julio 2024, según está establecido en el calendario de pagos. Esta semana, que va del lunes 8 al viernes 12, se abonan las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), la Asignación por Prenatal y Maternidad, las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.. Por lo tanto, la Anses retomará con la entrega de las prestaciones sociales el miércoles 10.En las últimas semanas, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y la Prestación por Desempleo. Como ocurre habitualmente, la distribución de estas asignaciones se realiza a lo largo del mes según la terminación del DNI de los beneficiarios.En tanto, los titulares de la AUH también reciben un incremento del 4,18%, puesto que este mes se empezó a tomar como referencia el índice de inflación del mes de mayo al quedar sin efecto la Laye de Movilidad. Tal como informaron desde el organismo previsional, los titulares de la AUH en julio reciben $77.462, ya que esta cifra corresponde solamente al 80% de la prestación total, que es de $61.969,60.DNI terminados en 0: 8 de julioDNI terminados en 1: 10 de julioDNI terminados en 2: 11 de julioDNI terminados en 3: 12 de julioDNI terminados en 0: 8 de julioDNI terminados en 1: 10 de julioDNI terminados en 2: 11 de julioDNI terminados en 3: 12 de julioDNI terminados en 0: 10 de julioDNI terminados en 1: 11 de julioDNI terminados en 2: 12 de julioDNI terminados en 0 y 1: 12 de julioDocumentos terminados en 0 y 1: 8 de julioDocumentos terminados en 2 y 3: 10 de julioDocumentos terminados en 4 y 5: 11 de julioDocumentos terminados en 6 y 7: 11 de julioDocumentos terminados en 8 y 9: 12 de julioTodas las terminaciones de documento: 12 de julio al 12 de agostoTodas las terminaciones de documento: 8 de julio al 12 de agosto