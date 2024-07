El presupuesto nacional para ciencia disminuyó más de un 30%

El ajuste en la ciencia no se detiene. Con respecto a 2023, perdió un 30,4% la inversión estatal en ciencia y tecnología en el presupuesto nacional, según indicó el Grupo EPC-CIICTI, dedicado a estudiar la evolución de las políticas científicas a nivel nacional.



El Grupo Economía.Política.Ciencia-Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (EPC-CIICTI) detalló en su informe "Análisis presupuestario del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología en Innovación - Junio 2024"el ajuste del Gobierno de Javier Milei sobre la función Ciencia y Tecnología el presupuesto nacional. En organismos que realizan investigaciones científicas las caídas son dramáticas. Por ejemplo, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (ex MinCyT) ya perdió casi un 95% y las Universidades Nacionales un 85,6%.



"A nivel de la Función CyT, en tan sólo 6 meses, se ha ejecutado el 75,92% del Crédito, y hay organismos como el Conicet que ya han ejecutado el 96% de su crédito", indica el informe.



Los salarios de trabajadores del sistema científico-tecnológico son uno de los puntos más afectados. En relación a diciembre de 2023, en Conicet cayeron un 26,3% real, en Universidades Nacionales un 25,9%; mientras que en organismos dependientes del Sistema Nacional de Empleo Público un 16%.



El Consejo Interuniversitario reclamó por la situación salarial "crítica" de docentes y no docentes

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestó este jueves su "profunda preocupación" ante la situación salarial "crítica e inadmisible" que se atraviesa en el sistema universitario público. El encuentro agrupó a rectores y representantes de todas las federaciones docentes, no docentes y estudiantiles del país (FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, UDA, CTERA, FAGDUT y FUA).



Mediante un comunicado de prensa, expresaron: "Reclamamos urgente recomposición salarial para las y los trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario público nacional, la reactivación de los programas y de los dispositivos de asistencia estudiantil y la actualización del monto asignado para las becas". Fuente: Ámbito