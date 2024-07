Histórico: cumplirá sentencia en la cárcel sujeto condenado por maltrato animal

Sociedad Histórica sentencia por maltrato a perro considerado víctima y sujeto de derecho

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Mauricio Mayer, aprobó los alcances del acuerdo logrado entre las partes en un juicio abreviado, y condenó a un hombre de 42 años (C. S. G.), a la pena de, por haberle propinado, que se encontraba durmiendo en calle Echagüe, de Paraná, produciéndole lesiones y cortes.El hecho, infringiendo la Ley N° 14.346 de maltrato y crueldad animal, se produjo el 30 de enero de 2023.El juez Mayer, sostiene en la resolución que tal como se alegó en la audiencia de juicio abreviado,Cabe destacar que nuestro país es pionero en Latinoamérica respecto de la protección de animales, tomándose como precedente la Ley N° 2.786 de 1.891, finalmente sancionada a instancia del legislador Albarracín, continuador de diversas iniciativas que con anterioridad había promovido Domingo F. Sarmiento”.El magistrado, recordó que sucesivamente, en el S XX y transitando el país un proceso acelerado de modernización e industrialización, se sancionó la Ley N° 14.346, en 1954 a instancias del Poder Ejecutivo y que fuera conocida como la Ley Benítez, en honor a quién fuera su impulsor y que es la actualmente vigente.En dicha norma la acción delictiva está descripta en los artículos 2do. y 3ro. y, o directamente le causen la muerte., es decir "dejar de hacer", cuando el agente se encuentra en posición de garante., una mutilación orgánicamente grave, la privación de aire, luz, alimento, bebida o espacio suficiente, o 14 descuidando la morada y las condiciones de movilidad, higiene y albergue causándole al animal sed, hambre, insolación o dolor considerables,Mayer sostuvo que “la tendencia normativa en nuestro país, debiendo señalar que el iter computa como jalón insoslayable la adhesión en 2017 de la provincia de Entre Ríos a la Declaración Universal de los Derechos de los Animales [ONU; 1978]por medio de la Ley N° 10547”.El hombreEn el proceso intervinieron la fiscal Elizabet Comas y el fiscal Martín Wasinger; el abogado querellante, Fernando Di Benedetto en representación de la Fundación “Mi reino por un caballo”; y los defensores oficiales del hombre fueron Fabricio Patat y Rodrigo Juárez.. Fue al admitir su representación legal y hacer lugar al pedido de la Fundación “Mi Reino Por Un Caballo”, en el marco del legajo 209466 “G. C. S. S/ Infracción a la Ley 14.346 de protección animal”, a partir del cual se investigaron delitos de crueldad perpetrados en su contra.De esta manera, es la primera vez que se condena en Entre Ríos a una persona por maltratar a un animal. En la justicia entrerriana, en 2018, 2022 y 2023 hubo resoluciones disponiendo el reconocimiento de los animales no humanos como sujetos de derecho y víctimas del ilícito penal.En 2018, la jueza de Garantías Nº 6 de Paraná, Elisa Zilli, declaró al animal como ‘Sujeto de Derecho'”.El 22 de marzo de 2022, el Juez de Garantías y Transición del Juzgado N° 4, de Concordia, Germán Dri, dispuso el reconocimiento de los animales no humanos como sujetos de derecho y víctimas del ilícito penal.