“Licha siempre recuerda sus raíces”, dijo su madre y reveló cábala de la familia

El saludo a su barrio y dedicatoria a sus abuelos

La cábala de la familia gualeya

La selección Argentina de Futbol se encuentra en semifinales de la Copa América, tras vencer a Ecuador en la instancia de Cuartos. El entrerriano, Lisandro “Licha” Martínez, fue quien anotó el gol a los 34 minutos del primer tiempo. Con un frentazo increíble, el gualeyo abrió el camino para que el albiceleste pase de instancia en este torneo, tras la definición por penales.Este viernes,dialogó con la mamá de Lisandro Martínez, Silvina Cabreraquien contó cómo vivieron el partido, la emoción por el gol de su hijo y las cábalas de la familia. Además, hizo referencia a la emoción que sintió cuando su hijo le dedico el gol a su barrio El Molino y a sus queridos abuelos.“La felicidad que tenemos en enorme, todo Entre Ríos como Gualeguay está contento, es un conjunto de alegría de amigos y familiares”, dijoal sostener que junto con familiares y amigos se reunieron a ver el partido en su casa de Gualeguay.La mamá contó que desde que empezó el partido estaban ansiosos y vivían el minuto a minuto con mucha emoción: “Estábamos muy nerviosos y cuando Lisandro hizo el gol fue una alegría inmensa, un desahogo. Se trata de su primer gol en la Selección, entonces la alegría es indescriptible”.“La alegría fuer total, sufrimos muchísimo a lo último del partido, pero creo que sino no somos argentinos”, expresó Gogo al hacer referencia a la instancia de penales.“Él tiene muchísimas condiciones, siempre le marco las cosas y hablamos después de todos los partidos así le cuento cómo lo ve. Hablamos de los errores y hacemos un juego de puntos sobre cómo estuvo. “le digo la verdad, a veces le doy un cinco y otras veces llaga al ocho y demás. Todo desde la sinceridad y el cariño”.Sobre el equipo de Selección, reveló: “para Licha, es una familia más, son todos chicos de las provincias está en número uno del mundo, que es otro más del grupo. Todos juegan al futbol juntos, son muy unidos”.Luego del partido, el gualeyo en conferencia de prensa, dijo que le dedicaba el gol a sus abuelos, que lo ven desde el cielo y envió un saludo muy afectuoso a todos los ciudadanos de Gualeguay, en especial al barrio “El Molino” que lo vio crecer.Su madre reveló que al escuchar las palabras de Lisando “nos largamos a llorar, sabemos que él extraña mucho a sus abuelos, al igual que todos nosotros, y se lo merecen siempre lo apoyaron mucho. Licha nunca se olvida se sus raíces, es as픓Luego del partido, nos comunicamos y estamos felices porque él logró”, reveló al sostener que “Licha es muy familiero, estamos lejos de toda la familia y nos extrañamos mucho, más allá que él está con su novia, los dos extrañan a sus seres queridos”.Cabrera precisó que con toda la familia extrañan muchísimo a Lisandro, pero que, para estos torneos de Selección, tienen una cábala que siguen siempre al pie de letra: “Vemos los partidos en casa y luego viajamos para la instancias de semifinales y finales”, reveló al sostener que lo más probable es que viajen para ver a su hijo en el próximo partido.Asimismo, anticipó que esperan que luego de la Copa América, “Licha venga a Gualeguay. Él es una persona muy querida, que atiende a todos y acá el cariño se siente mucho”.Asimismo, destacó que “muchas veces uno no cree en el sacrificio que hay reyertas de cada futbolista, muchos piensan que es todo dinero, pero no es así, están lejos de sus seres queridos, no pueden disfrutar de una fiesta, cumpleaños y demás”Acto seguido recordó, cuando meses antes de la Copa América, estaba en duda que lo convoquen al entrerriano para integrar la Selección debido a un inconveniente con su salud: “Estamos todos apoyándolo, le decíamos que siguiera entrenando, que si tenía que operarse que lo haga y el cuándo se propone algo lo hace: nunca se bajoneó, se lo propuso y lo logró.”, dijo al resaltar que el joven está muy acompañado. “su novia lo apoya mucho y la familia desde Gualeguay también”.Al ser consultada sobre el partido, mencionó que “el futbol es así, las canchas estaban muy complejas, porque el nivel de futbol que hay no se puedePoe otro lado, Gogo rememoró los inicios del jugador gualeyo: “fueron un poco complicados, porque no teníamos trabajo, entonces teníamos que hacer muchas cosas para juntar dinero. Muchas veces su papá se iba a Rosario a dedo parta ir a verlo”.Asimismo, instó a que todas las familias de niños que juegan a algún deporte “los acompañen y los hagan sentir seguros y contenidos”.Finalmente, Gogo contó que ella es ordenanza en una escuela y sigue trabajando: “Lo voy a hacer mientras me sienta útil”.