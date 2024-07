Desaparición de Fabiani: “Que se sepa la verdad”, pidió párroco de Alcaráz

Sociedad Amigo que cazaba con Fabiani contó cómo fue el momento de la desaparición

A un mes de la desaparición de Enrique Fabiani, el hombre que fue a cazar a un campo del departamento Villaguay y no se supo más nada sobre él, se realizó una marcha y misa en la localidad de Alcaráz.La movilización estuvo encabezada por las hijas de Don Fabiani, otros familiares y vecinos de la pequeña localidad del departamento La Paz, que está muy afectada por lo ocurrido.dialogó con el Oficial Principal Sergio Solis, segundo jefe de la Comisaría de Alcaráz, quien recibió a Melisa y María Inés Fabiani.“Ellas nos explicaron el motivo de la manifestación, uno entiende la situación y nos dijeron que no es en contra de la policía de Alcaráz porque estuvimos desde la primera instancia presentes”, manifestó el Comisario y recordó que la denuncia sobre la desaparición de Fabiani fue radicada por un hijo de él en esa dependencia “porque era la comisaría más cercana”.Finalmente, el Comisario aclaró que “siempre estamos a disposición de la ciudadanía para cualquier requerimiento”.El Padre Juan José Dondo, párroco de Alcaráz, también habló consobre la situación que se vive en la localidad ante esta desaparición y afirmó: “Todos sentimos que es parte nuestra, todos imaginamos lo que es perder a alguien de la familia y nos duele; y pedimos, esperando contra toda esperanza, que algún signo se de, que se conozca. Si está con vida, bendito sea Dios y si no está con vida porque se la quitaron, que se sepa la verdad. Estamos rogando porque la familia necesita un cierre, saber qué pasó y la localidad también”.Y acotó: “Queremos que se esclarezca porque las cosas no pueden quedar sin declarar”.El sacerdote tuvo un encuentro con las hijas de Fabiani y señaló que “uno no puede más que acompañar, porque no hay palabras para decirles. Queremos que actúen bien los que tienen que actuar, los fiscales, la policía, porque esto se tiene que esclarecer”.